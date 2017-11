Středeční obchodní seance 8. 11. 2017

Středa 8. 11. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,04 %), S&P500 (-0,02 %) a NASDAQ (-0,27 %).

Evropa: DAX (-0,07 %), CAC40 (-0,19 %), FTSE 100 (+0,03 %).

Čína: Hang Seng (-0,09 %), Shanghai Comp. (+0,06 %), CSI 300 (-0,15 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,10 %).

Makroekonomický kalendář

CNY: Obchodní bilance y/y (říjen): 38,2 mld. USD, oček. 39,5 mld. USD

CNY: Export y/y (říjen): 6,9 %, oček. 7,2 %, min. 9,0 %

CNY: Import y/y (říjen): 17,2 %, oček. 16,0 %, min. 18,6 %

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: -1,562 M, oček. -2,7 M, min. -5,087 M

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. -2,8 M, min. -2,435 M

Zámořské akciové trhy druhý obchodní den nového týdne lehce vydechly. Za nevýrazné seance posiloval zejména sektor utilit. Akcie společnosti Priceline Group (-13,52 %), která se věnuje on-line rezervacím letů a hotelů, klesly o více než 13 % a akcie cestovatelského portálu TripAdvisor (-23,22 %) spadly na nejnižší úroveň za pět let poté, co obě firmy předpověděly slabé zisky v letoším čtvrtém čtvrtletí.

Napětí na Blízkém východě nadále roste. Íránské vyzbrojování jemenských povstalců raketami je přímou vojenskou agresí proti Saúdské Arábii. Řekl to saúdskoarabský korunní princ Salmán k sobotnímu raketovému útoku na letiště u Rijádu. Střelu zlikvidovala protivzdušná obrana. Za útokem jsou podle Rijádu šíité, kteří bojují v Jemenu proti tamní vládě a které vyzbrojuje Írán. Saúdskoarabský ministr zahraniční řekl, že raketu z území vypálili bojovníci libanonského Hizballáhu, což je šíitská organizace podporovaná rovněž Íránem. "Byla to íránská raketa vypálená Hizballáhem z jemenského území," řekl ministr. V pondělí Rijád oznámil, že kvůli sobotnímu útoku arabská koalice uzavře všechny letecké i námořní přístupy do Jemenu, aby zabránila dalšímu vyzbrojování povstalců. Saúdové dodali, že v důsledku útoku zahajují blokádu Jemenu. Později ministr pro regionální záležitosti Thamir Sabhan varoval také hnutí Hizballáh, libanonské spojence Íránu. Pro televizi Al-Arabíja prohlásil, že saúdská vláda „bude s libanonskou zacházet jako s vládou, která Saúdské Arábii vyhlásila válku“.

Prezident Donald Trump během včerejšího projevu v jihokorejském parlamentu varoval Severní Koreu, aby nepokoušela a nepodceňovala Spojené státy. USA budou proti jaderné hrozbě KLDR hájit sebe i spojence, vzkázal Trump na závěr svého pobytu v Jižní Koreji. Prezident Mun věří, že Trumpova návštěva přinese obrat v krizi na Korejském poloostrově. Mun Če-in v úterý prohlásil, že jeho vláda spolupracuje s americkou na posílení raketové obrany země a s Trumpem se dohodli na navýšení limitů pro nálože do raketových hlavic. Trump strávil v Koreji dva dny. Před ní navštívil Japonsko a ze Soulu zamířil dnes brzy ráno do Číny.

Asijské trhy dnes reportoval data čínské obchodní bilance v meziročním měřítku za měsíc říjen. Data trhy příliš nepotěšila, zatímco import překonal očekávání analytiků, exportní statistiky ukázaly na pokles z 9 na 6,9 %. Celková obchodní bilance tak nedosáhla na konsenzus 39,5 mld. USD. Stabilní seance byla včera také na měnovém trhu a žádné velké pohyby nečekáme na Forexu ani během dnešního dne. Důvodem je naprostá absence důležitých dat a nových fundamentů. Trhy se pomalu zaměřují na předložení návrhu americké daňové reformy a jejího schválení v Kongresu. Za dnešní den se dočkáme už pouze týdenní změny zásob ropy dle EIA. Evropské trhy dnes otevírají v minusu, i během dnešního dne by se dalo čekat, že akciové trhy, za absence cenotvorných informací, spíše lehce oslabí.

