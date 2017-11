DOWER-D: Zklamaly výsledky ČEZ nebo analýzy a odhady analytiků?

"Hospodářské výsledky analytiky zklamaly". Poměrně častý soud komentátorů poté, co firmy oznámí své výsledky nebo výhledy. Často vůbec nevystihuje úsilí, které musely k dosažení výsledků vynaložit. Podobné "příkré" soudy - negace má přece vysokou návštěvnost a čtenost - nejsou často ani tak kritikou společností, které výsledky nebo výhledy oznamují jako spíš hodnocením práce samotných analytiků. Své chyby v odhadech přenášejí na společnosti. A právě tady hledejme cestu k nalezení té "naší nej-společnosti".



Výše uvedené konstatování doplňuje námi v poslední době tak často vzpomínané nepsané burzovní pravidlo "kupuj zvěsti, prodávej zprávy". Viz i včerejší diskuze v glosách na Dower.cz směrem k ČEZ, graf 1, který už dávno není "jen o jádru".

Graf 1, ČEZ, OS MACD a Bollingerova pásma k 7.11.2017







Mnoho let jsem pracoval v chemickém průmyslu a v energetice a myslím si, že bez znalosti konkrétních podmínek se lze jen těžko dobrat skutečné, protože jen "papírové", analýzy, potažmo skutečné, Buffettovy, vnitřní hodnoty akcie. Poskoky od čtvrtletí ke čtvrtletí cestou k nalezení vnitřní hodnoty té které konkrétní akcie určitě nejsou.



Běžní investoři, ale i mnozí zkušení, dost často podléhají emocím. Ať vlastním nebo importovaným. Oproti nim smart investoři emocím nepodléhají. Viz například včerejší, úterní, obchodování s akciemi ČEZ. To nebylo o emocích, ale o velmi, velmi chladném kalkulu. Nejdříve rychlý sešup. To když zapůsobilo vzpomínané pravidlo kupuj zvěsti, prodávej zprávy. Pak následovala poměrně stejně rychlá konsolidace se závěrem v mírném poklesu. Přestože se objevily "rituální" komentáře o tom, jak výsledky ČEZ analytiky zklamaly. Otázka zní ale jinak: zklamal ČEZ nebo zklamaly analýzy, odhady a očekávání analytiků? Smart investoři "jen" využili sílu nepsané burzovní zkušenosti.



City a pocity musí jít při investování stranou. Doopravdy, ne že to jen s davem donekonečna opakujeme a říkáme. Tuzemský akciový trh, stejně jako všechny ostatní trhy, má v sobě pravidlo o prodávání zpráv a nákupu zvěstí zakódované. A z onoho kódu aktuálně vyplývá i zřetelně patrná tendence k "Babiš rally". Proto existuje vysoká, rozumem podložená pravděpodobnost, že tuzemský akciový trh nadále poroste.

DOWER-D