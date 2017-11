Wall Street Closing Bell & výhled na 8. 11. 17

V závěru úterního obchodování se hlavní indexy pohybovaly v lehkých ztrátách, Nasdaq však odepisoval čtyři desetiny procenta.



Na pokles Nasdaqu měl vliv propad ceny akcií Priceline, které odepsaly více než 13 % po včera po trhu zveřejňovaných kvartálních výsledcích. Nejztrátovějším sektorem dnes však byl finanční, který ztrácel necelé procento. Devět desetin procenta si naopak připisoval sektor utilit.



Výrazným tématem se opět stává daňová reforma, jejíž úvodní návrh je nyní předmětem dalších úprav ve sněmovně reprezentantů. Finální návrh, který by následně měl senát schvalovat, bude k dispozici do konce týdne. Senát by měl, podle plánu, návrh schválit do Dne díkůvzdání, tedy 23. 11. Zároveň však senát naznačil, že i on přijde s vlastním návrhem daňové reformy a to ve čtvrtek. Návrh senátu by měl být v mnoha bodech shodný s republikánským, ale je pravděpodobné, že bude obsahovat i některé významné odlišnosti.



Nervozitu vyvolává rostoucí napětí mezi Saúdskou Arábií a Libanonem, respektive hnutím Hizballáh, působícím z jeho území. Asijská cesta prezidenta Trumpa rovněž přitahuje pozornost a i zde rostou obavy z možné provokace ze strany Severní Koreje. Díky těmto vlivům dnes ropa drží cenu nad 57 USD za barel, zlato jen lehce koriguje k 1278 USD za unci a dolar na páru s eurem lehce sílí k 1,1590.



Na ropu může mít další vliv dnešní a zítřejší zveřejnění vývoje stavu zásob komodity. Zítřek nepřinese výraznější makro kromě dat čínského zahraničního obchodu.