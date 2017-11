Výhled OPEC: Souboj s břidlicemi vystřídá návrat globální hegemonie

Ropa z amerických břidlic potáhne v nejbližších letech globální produkci ropy, svého vrcholu však dosáhne již v polovině dvacátých let. Podíl OPEC na celosvětové produkci se následně bude zvyšovat minimálně do roku 2040, vyplývá z dnes zveřejněného výhledu této organizace.

Předpověď vývoje trhu s ropou ukazuje, že OPEC očekává, že její souboj s americkými břidlicovými producenty bude pokračovat i do budoucna. Břidlicová revoluce z velké části stála za stále trvajícím poklesem ropného trhu, kdy se ceny dostaly ze 100 dolarů v roce 2014 přes 30 dolarů na začátku roku 2016 na současných 60 USD. Nízké ceny vyvinuly velký tlak na členské státy OPEC, jejichž příjmy jsou na této komoditě extrémně závislé a donutily je snižovat svou produkci pro zachování akceptovatelné cenové hladiny.

Světová spotřeba ropy by měla v blízké době vzrůst z 95,4 milionů barelů denně v roce 2016 na 102,3 milionů b/d v roce 2022. V delším období by pak poptávka měla dosáhnout maximální úrovně okolo roku 2040 a to 111,1 mil. b/d.

Růst by však měl v tomto období zpomalovat. OPEC počítá s nižším globálním růstem HDP kvůli nízkému růstu zaměstnanosti a produktivity.

Výhled je ovšem i tak oproti minulému roku z pohledu OPEC optimističtější. Pro rok 2022 určují spotřebě ropy hladinu o 2,2 milionu b/d vyšší, než minulý rok.

OPEC předpokládá, že velká část nárůstu ropné spotřeby bude pokryta rostoucí produkcí USA. Do roku 2022 by USA měly navýšit svou produkci o 3,8 milionu b/d, neboli 75 % veškerého nárůstu produkce mimo OPEC. Velká část tohoto růstu vzejde z břidlicové těžby, kde těžaři zužitkují technologický vývoj v oblasti hydraulického štěpení.

Tento typ těžby čeká, podle odhadu OPEC, větší popularita globálně, mezi další významné producenty břidlicové ropy se zařadí Kanada, Rusko a Argentina. Podle OPEC bude ovšem tento boom pouze krátkodobý, producenti se totiž soustředí na nejlepší lokality a těžba z tohoto zdroje oproti tradičním ropným vrtům poskytuje většinu dostupné suroviny na začátku těžby, výnos následně strmě padá. Svého vrcholu by tak měla produkce ropy z břidlic dosáhnout v roce 2025.

OPEC předpokládá, že po začátku odchodu břidlicových producentů se těžiště globální produkce ropy vrátí zpět do jeho řad. Po letech stagnace okolo 33 milionů b/d bude moci organizace opět uvolnit svá vnitřní kvóta bez strachu z dopadu tohoto rozhodnutí na ceny ropy. Její produkce by měla po roce 2025 prudce vzrůst na 41,4 mil. b/d a podíl OPEC na globálním trhu s ropou a ropnými produkty ze současných 40 % na 46 %.

Přes celosvětový posun od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům OPEC neočekává výrazný výpadek v ropné poptávce, ropa zůstane hlavním globálním zdrojem energie až téměř do poloviny tohoto století. Její podíl ovšem poklesne. Potenciální riziko však organizace vidí v rychlém nástupu elektromobility, který by ústup ropy mohl urychlit.



Zdroje: CNBC, Reuters, FT