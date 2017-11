OPEC: Elektromobilita způsobí vrchol ropného cyklu kolem r. 2035

Analytici ropného kartelu OPEC v pravidelné výroční zprávě odhadují, že ropná poptávka bude vrcholit a následně stagnovat či mírně slábnout až ve druhé polovině třicátých let tohoto století. Tou dobou se bude pohybovat na úrovni cca 109 miliónů barelů denně. Důležitou roli v tomto výhledu hraje další rozvoj elektromobility. Zmíněných 109 mbd. by mělo být na place v případě, že tou dobou bude již cca čtvrtina nově prodávaných automobilů s elektrickým pohonem.Podle analytiků kartelu je ale vysoce nepravděpodobné, že by nástup elektromobilů byl do té doby rychlejší. Spíše analytici počítají s tím, že reálné tempo po automobilech na elektrický pohon bude zhruba poloviční.Podle analytiků IEA bude v roce 2040 na elektrický pohon pouze cca 8% všech automobilů v provozu.Důležitou roli přisuzují analytici rozvoji sdílené automobility.