OPEC zvedl odhady US břidlicové produkce o 56% oproti loňským odhadům

Analytici ropného kartelu OPEC v rámci tradiční výroční zprávy navýšili své odhady pro další růst americké břidlicové produkce. Ta by měla do roku 2021 vzrůst až na 7,5 miliónu barelů denně, což je o plných 56% více, než analytici odhadovali v loňském reportu.Pro letošní rok OPEC odhaduje US břidlicovou produkci na úrovni 5,1 miliónu barelů denně, což představuje meziroční růst o cca čtvrtinu. Aktuálně USA těží celkově cca 9,2 miliónu barelů denně.US břidlice prokázaly vysokou odolnost vůči nepříznivému cenovému vývoji a z toho plynoucí vysokou životaschopnost. Pokles cen ropy v posledních 2 letech vedl k enormní snaze snižovat náklady, což nese své ovoce.Kromě USA očekávají analytici kartelu větší rozvoj břidlicové těžby do roku 2022 také v Kanadě, Argentině a v Rusku.Celkově by břidlicová produkce měla celosvětově kulminovat kolem roku 2025 a pak mírně klesat. OPEC celkově očekává navýšení své produkce do roku 2025 směrem k 33 mbd. s růstem až na 41,4 mbd. do roku 2040.Celkově OPEC očekává do roku 2040 růst celosvětové poptávky směrem ke 111 mbd. s růstem o 1,7 mbd ročně. Do roku 2021 poroste poptávka ročně o 2,3 mbd.Lídry na straně poptávky budou Čína a Indie.