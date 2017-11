Moneta MB (Koupit, 12m cíl = 90 CZK) (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: čtvrtek, 9. listopadu 2017

Očekávané výsledky hospodaření: Makroekonomické prostředí zůstává pro bankovní sektor příznivé, když se daří většině odvětví napříč celou ekonomikou. To se promítá do rostoucího objemu poskytnutých úvěrů. My počítáme s jejich nárůstem v retailovém segmentu o téměř 10 % meziročně, v korporátním sektoru předpokládáme jejich zvýšení o více jak 12 %. Přesto by tyto pozitivní trendy neměly vést ke zlepšení ziskovosti banky, když negativně stále působí prostředí nízkých úrokových sazeb. To se dle našich propočtů promítá do mezikvartálního i meziročního poklesu čisté úrokové marže. Tu za Q3 17 očekáváme na 4,6 % (4,7 % ve Q2 17, respektive 5,8 % ve Q3 16). Domníváme se, že nejvíce se pod tento propad podepíše segment spotřebitelských úvěrů s ohledem na tvrdé konkurenční prostředí. Svůj vliv má ale rovněž pokračující refinancování úvěrů nižšími úrokovými sazbami a rovněž změna portfolia. Výrazným tempem totiž roste počet poskytnutých hypoték a zároveň se banka zbavuje půjček s horší kvalitou dlužníků. Provozní náklady předpokládáme ve srovnání s Q3 17 o zhruba 5 % nižší zejména díky úsporám v administrativně a odpisům a amortizaci majetku. Naproti tomu ale působí rostoucí personální náklady. Čistý zisk by dle nás měl dosáhnout úrovně 819 mil. CZK, což značí meziroční pokles o 10 %. V odhadech nepočítáme s žádnými mimořádnými prodeji dluhopisů nebo jiných aktiv, jako tomu bylo v předchozím kvartále. Zároveň tvorba opravných položek by měla být meziročně nižší vzhledem ke kvalitnějšímu úvěrovému portfoliu a zlepšujícímu se profilu klientů.

Kapitálová pozice banky: V polovině června letošního roku ČNB oznámila zvýšení proticyklické kapitálové rezervy z 0,5 % na 1 % s platností od 1. července 2018. Management v reakci potvrdil svůj dosavadní cíl CET1 poměru ve výši 15,5 % (tvořené 14,5 % regulatorním požadavkem, včetně 0,5% proticyklické rezervy, a 1% rezervou stanovenou managementem) s tím, že management přehodnotí svůj cíl CET1 poměru ke konci letošního roku. Při prezentaci výsledků tak bude zajímavé, zda se banka vyjádří i k tomuto bodu, či nikoliv.

Srovnání s konsensem:

Naše odhady jsou v souladu s konsensem trhu.