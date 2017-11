Které půjčky se dnes opravdu vyplatí?

Vybrat správnou půjčku, která se skutečně vyplatí, nemusí být až tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Jestliže jste v situaci, kdy hledáte a nechcete šlápnout vedle, podívejte se s námi na přehled těch, které jsou dobrou volbou, se kterou rozhodně vedle nešlápnete. Jedná se jak o půjčky bankovní, tak jsme do našeho přehledu vzhledem k výhodnosti zařadily i takové, které jsou spojené se segmentem nebankovním.

Jděte do jedné z největších bank u nás

Banky jsou u nás s ohledem na výhodnost půjček jasnou stálicí. Proto není divu, že vám jako první možnost banku skutečně doporučíme. Prvním příkladem úvěrového produktu, který se vám rozhodně vyplatí, je půjčka od České spořitelny. Lákadla jsou zde poměrně jasná a jsou spojena primárně se stabilitou banky a také s tím, že je v rámci svých poboček dobře dostupná. K tomu přidejme i jasně dané podmínky a zcela pochopitelně i férový přístup ke každému klientovi.

Když se podíváme i na samotnou charakteristiku půjčky, je možné si půjčit sumu začínající na částce 20 000 Kč a končící na hodnotě 700 000 korun českých. Splatnost půjčky je od jednoho, do deseti let. Samozřejmostí je též získání bez ručitele. Pokud jde o její celkovou výhodnost, tak tu můžeme jasně shrnout do tří konkrétních bodů:

Úroková sazba začíná na hodnotě 6,9 % p.a.

RPSN začíná na hodnotě 7,4 %

Při řádném splácení je možné získat až 12 splátek zpět





Hitem jsou i osvědčené nebankovní půjčky

I ty ukazují, že se dokážou přizpůsobit současné poptávce. Pokud jde o získání, tak často trumfnou jednotlivé banky, protože u nebankovních společností je získání peněz rychlejší a také mnohdy výrazně jednodušší. Když jde o úrokovou sazbu, tak ta je často velmi podobná, někdy může být i nižší. Jedním z dobrých příkladů nebankovní společnosti může být Fenix nebankovní půjčka. Ta jasně ukazuje, že umí nabídnout takový úvěr, který dnes klienti poptávají, a je zároveň spojena s možností snadného vyřízení, i s jistotou férových podmínek, včetně výhodnosti.

Mikropůjčky začínají dominovat

Třetí náš tip, který patří mezi půjčky, které se dnes opravdu vyplatí, je spojený se segmentem mikropůjček. Ty dnes jasně ukazují, že se snaží být tím nejlepším, co na současném úvěrovém trhu je. Pokud je neznáte, vhodné bude podívat se na základní charakteristiku toho, jak rychlé půjčky na účet vypadají. To hlavní, co je s nimi spojeno, jsou jasně dané podmínky, kombinované s jednoduchostí. Danou půjčku poznáte celkem jednoduše:

K dispozici jsou spíše menší sumy peněz

Splatnost je pevně daná, peníze se vrací jednorázově

Schválení je rychlé a proběhne online

Hitem této možnosti je rozhodně fakt, že v rámci segmentu není problém najít několik poskytovatelů, u kterých je dostupná první půjčka zdarma. Už samotný název celkem dobře a přesně vystihuje, o co konkrétně se má jednat. Skutečně nejde o nic jiného, než o možnost získat peníze zcela bez úroku a také zcela bez RPSN. Jediným požadavkem je zde to, aby byla získaná suma splacena v termínu a aby se jednalo o první žádost udaného poskytovatele. Tímto se i tento segment řadí do skupiny těch, které se opravdu vyplatí.

Chcete dalších několik tipů?

Pokud jde o další půjčky, které se v současné době mohou vyplatit, doporučujeme nahlédnout i do segmentu P2P půjček, který dnes láká hlavně na skutečně velmi nízké úrokové sazby. Dále je vhodné hledět například také na různé výhody. Jednu, kterou je odpouštění splátek, jsme již zmínili. Výhodné ale může být i to, když máte k dispozici možnost vrácení úrokových sazeb, nebo třeba částečné předčasné splacení zcela bez sankcí. I to je znakem půjčky, která je opravdu výhodná a většině žadatelů se zcela logicky umí vyplatit.