Dolar navazuje na páteční růst_Euro kleslo na nové tříměsíční minimum

Americký dolar index v průběhu úterního obchodování o 0,37 % zvyšuje náskok proti koši šesti hlavních světových měn na prozatímních 94,97. Investoři pokračují ve sledování pokroku připravovaného daňového zákona v USA. Euro klesá na úroveň nového tříměsíčního minima.

Poptávka po americkém dolaru se nadále opírá o očekávání, že Federální rezervní banka potřetí v letošním roce v průběhu prosince zvýší základní úrokovou sazbu v USA. Výhled dalšího růstu sazeb v minulém týdnu podpořily silná data z továrního sektoru a sektoru služeb.

Investoři s napětím vyčkávají, jak se republikánům podaří sladit vzájemné neshody ohledně navrhovaného daňového zákona, který by, pokud by byl přijat, představoval největší revizi amerického daňového systému od osmdesátých let.

Jednalo by se také o první důležitý legislativní úspěch od doby, kdy republikáni v lednu 2017 převzali kontrolu nad Bílým domem a Kongresem. Nicméně, stále existuje řada nejasností, které se týkají jak rozsahu půjček potřebných k financování návrhu zákona, tak časového harmonogramu přijetí návrhu v tomto měsíci.

Investoři dále sledují průběh návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Asii.

Dolar posiluje proti jenu. Měnový pár USD/JPY v průběhu dopoledne přidával 0,46 % na 114,21 a blížil se k včerejší hodnotě 114,73, nejvyšší od poloviny března. Síla dolaru proti jenu reflektuje rozdíly v měnové politice Tokia a Washingtonu den poté, co guvernér BOJ Haruhiko uvedl, že uvolněná měnová politika banky bude pokračovat po nějakou dobu.

Euro proti pevnějšímu dolaru ztrácí. EUR/USD krátce po poledni oslabuje o 0,36 % na 1,1567, nejnižší úroveň od poloviny července. Euro vůči dolaru provází sestupný trend od doby, kdy ECB koncem minulého měsíce oznámila prodloužení svého programu nákupu dluhopisů do září 2018.