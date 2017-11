Vedení NASDAQu: ICO jsou fajn, ale na získávání peněz je stále nejlepší klasika IPO

Fenoménem doby jsou bezesporu virtuální měny a jejich ICO (initial coins offering). Podle viceprezidenta amerického NASDAQu Bruce Austa jde sice o zajímavou možnost pro získávání prostředků, ale klasické akciové IPO je stále v tomto ohledu nejlepší a zdaleka dominantní možností.Objem ICO letos dosáhl úrovně cca 3,2 mld. USD . Objem letošních IPO dosahuje 126,9 mld. USD Podle Austa je doposud metoda ICO příliš mladá a navíc zcela bez regulace. Na rozdíl od akciových IPO, která podléhají množství regulací a podmínek, jež činí tento způsob navyšování prostředků stále výrazně atraktivnějším. Aust připustil, že pokud dojde k větší regulaci ICO, mohlo by to znamenat výrazné změny z pohledu klasických aktiv.Aust zmínil hlavní rozdíl mezi IPO a ICO. Oba principy jsou si velmi podobné až na to, že v rámci IPO se kupující stává respektive může stát podílníkem dané firmy a může se podílet respektive má právo se podílet na jejím celkovém směřování a chodu.U ICO toto zcela chybí a kupující pouze vlastní dané virtuální mince a může doufat v jejich zhodnocení.Z toho důvodu mnozí tradiční investorské špičky ICO odsuzují a považují je za potenciálně velmi nebezpečné až podvodné investice