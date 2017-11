Hawking: AI může být pro lidskou civilizaci požehnáním a nebo pohromou

Podle Stephena Hawkinga by se mohl rozvoj umělé inteligence (AI) stát pro lidskou civilizaci tím nejhorším nebo také naopak tím nejlepším, co ji kdy potkalo a čemu ve své historii čelila. A to i v případě, že společnost dokáže najít cesty jak ji regulovat a kontrolovat.Podle Hawkinga je totiž možné, že AI může konkurovat inteligenci lidské a může ji také překonat. Jestli bude rozvoj AI tou nejlepší a nebo nejhorší lidskou vymožeností zatím není vůbec zřejmé. Podle jeho názoru zatím není vůbec jisté, jestli AI přispěje k řešení nejpalčivějších problémů lidstva a nebo bude naopak znamenat pro lidstvo pohromu, protože inteligentnější a výkonnější stroje odsunou lidstvo zcela na vedlejší kolej případně jej rovnou nevyhladí.Vědci se sice snaží připravit se na všechna rizika spojená s rozvojem AI, ale i tak nelze zaručit, že se vývoj v tomto ohledu nezvrtne případně nebude zneužit. Výrazná rizika představu AI také pro ekonomiku.Hawking vyslovil přesvědčení, že je možné vytvořit takovou AI, která bude lidstvu k užitku a bude s ním fungovat v harmonickém svazku.