Zámořská výsledková sezóna se již přehoupla do své závěrečné části. 75% firem překonalo odhady

Zámořská výsledková sezóna se již přehoupla do své závěrečné části. Odreportováno mají čtyři pětiny firem v rámci širšího indexu S&P 500. V dominantní většině (zhruba 75 %) případů firmy na úrovni čistého zisku na akcii (EPS) překonaly konsensuální očekávání. Meziroční tempo růstu EPS dosáhlo 7,7 % (při kapitalizačním vážení dokonce 13,5 %). A to se ještě index musel vypořádat s negativním dopadem finančního sektoru. Na jeho výsledek dolehla slabá aktivita na finančních trzích, která v meziročním srovnání výrazně snížila příjmy v segmentu investičních služeb. Bez započtení finančních sektoru by se tempo růstu zisků na akci v rámci indexu S&P 500 posunulo o dobré 3 -3,5 % výše. Největší pozornost poutal technologický sektor. Těžké váhy totiž doslova rozcupovaly konsensuální odhady. Amazon potěšil rychlejším růstem tržeb a schopností integrovat nedávno akvírovanou skupiny Whole Foods. Provozní čísla taktéž mírně překvapila, i když absolutně nadále zůstávají titěrná s ohledem na probíhající investice. Alpbhabet se opřel o pokračující rychlý růst doručené reklamy. Microsoft si v číslech vypomohl dobrou výkonností cloudového segmentu. Ve čtvrtletí si solidně vedla také Alibaba . Ta se opřela o růst svého retailového segmentu, který těží jak ze zvýšené aktivity na online tržišti (vyšší poplatky), tak také z pokračujícího zájmu o reklamní služby (promování výrobců na stránkách). Facebook sice potěšil samotnými čísly, zklamal ale trochu výhled na příští rok. V něm se odráží rychlejší než očekávaný růst provozních nákladů. V našich očích nicméně nejde o zvrat v dlouhodobé tezi. Vyšší náklady souvisí zejména se zvýšením bezpečnosti stránek, vyšší kvalitou obsahu a celkově rozvojem uživatelské spokojenosti. Růst aktivních uživatelů a p okračující zájem o produkty společnosti (zejména Instagram a WhatsApp ) jsou důsledkem orientace na spotřebitele. V číslech se posléze projevují vyšší cenou doručené reklamy. Největší společnost světa Apple se opřela ve čtvrtletí o solidní prodeje iPhonů a zejména výbornou výkonnost v segmentu služeb. Ten je přirozeným vývojovým stupněm firmy v rámci rozvoje vlastního ekosystému (chytrá zařízení -> aplikace - > chytré domovy…). Potěšil také návrat růstu v Číně a slibné informace o expanzi v Indii. Lepší výhled na další čtvrtletí a pozitivní hodnocení náběhu výroby modelu iPhone X akciím pomohl y k růstu.

P říliš se naopak nedařilo některým farmaciím. Hlavním zklamáním je bezesporu Celgene . Lídr na poli léčby mnohočetného myelomu tvrdě doplatil na neúspěch klinického testu a zhoršený výhled. V něm obavu vzbudila zejména struktura zhoršení, když se pod snížení odhadu podepsalo očekávání pomalejšího náběhu novějších léků. Jinými slovy tak opět na přetřes přišla diskuze ohledně schopnosti společnosti diverzifikovat své podnikání. To se prozatím dominantně opírá o lék Revlimid užívaný na léčbu mnohočetného myelomu. Pro investory je v dlouhodobém horizontu přirozenou otázkou - jak se Celgene vypořádá s budoucím výpadkem tržeb z dominantního léku po vypršení patentové ochrany. Jelikož za zhoršením výhledu stojí nižší očekávání u novějších terapií, trh se přepnul do módu obav. Je však potřeba dodat, že Revlimid by měl být patentově chráněný nejméně 5 let (v USA spíš 10 let), pročež má společnost dost času na náběh nových léků. Ostatně Celgene má ve třetí fázi testování hned 12 léků a na trh by je měl uvést nejpozději do konce fiskálního roku 2018.