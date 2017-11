ECB bude moci v roce 2018 znovu investovat zhruba 130 miliard eur

Evropská centrální banka bude mít na příští rok k dispozici na reinvestice téměř 130 miliard eur, v přepočtu kolem 3,3 bilionu korun. Jsou to výnosy ze splatných dluhopisů z portfolia banky. Údaje o hodnotě a splatnosti dluhopisů banka zveřejnila vůbec poprvé.



V období 12 měsíců do konce října 2018 přijde na účty ECB v průměru asi 11 miliard eur měsíčně. V prvních třech měsících příštího roku ale možnosti banky reinvestovat prostředky negativně ovlivní jak nižší výnosy z dluhopisů, tak nedávné rozhodnutí snížit měsíční objem nákupů dluhopisů na 30 miliard eur z nynějších 60 miliard.



Podle nových informací bude ECB od začátku ledna do konce března kupovat měsíčně dluhopisy za méně než 40 miliard eur. V tom jsou započteny i reinvestice výnosů z dluhopisů, kterým končí splatnost. V dubnu objem výnosů dosáhne maxima, splatnost budou mít dluhopisy za 24 miliard eur a celková suma na měsíční nákupy se zvýší na 54 miliard eur.





Nejchudším měsícem pak bude srpen, který na výnosech přinese pouze dvě miliardy eur