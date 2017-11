Rozbřesk: Daňový balík Republikánů je pro dolar dalším bonusem, reforma však musí projít

Všeobecná nuda, která po minulém hektickém týdnu zavládla na globálních finančních trzích, vybízí něco si říct o připravované daňové reformě v USA a jejím dopadu na dolar, neboť to je asi tak jediné, co může běžného smrtelníka v ČR na tomto tématu zajímat.



Tak předně si řekněme, že daňová reforma rozhodně nebude rozpočtově neutrální, neboť se rozpočtové příjmy mají z tohoto titulu snížit o cca 1,5 biliónu dolarů v následujících deseti letech (přibližně 7,5 % HDP v dnešních cenách). Neboli reforma permanentně zvýší rozpočtový deficit, což, jak říkají učebnice, povede k vyšším úrokovým sazbám než za jinak stejných okolností. Vyšší úrokové sazby v USA by samozřejmě měly zvyšovat atraktivitu dolaru vůči jiným měnám.



Tolik o pozitivním makro dopadu daňových změn na dolar. Zajímavější jsou však mikroekonomické dopady reformy na americkou měnu. Ty mohou mít v zásadě dva pozitivní rozměry. Za prvé, připravované snížení daně ze zisku korporací (právnických osob) ze současných 35 % na zamýšlených 20 % učiní USA atraktivnější pro nadnárodní korporace ve srovnání se zbytkem, což bude pro dolar nepochybně plus. To však zdaleka není vše, co Republikáni na nadnárodní firmy chystají. V daňové reformě je jednak zakomponovaná srážková daň na platby firem, které převádějí peníze ve prospěch svých poboček v jiných (níže úročených) zemích. Kromě toho by pak měla přibýt daň na zisky zadržované americkými firmami v zahraničí. Těžko říci, jak tyto daňové návrhy dopadnou, nicméně pokud alespoň část z výše uvedeného projde, tak by to teoreticky mělo zvýšit poptávku po dolarech, neboť firmy jako Apple, Google či Amazon zadržují v zahraničí desítky až stovky miliard dolarů (v jiných měnách) a od roku 2018 budou silně motivovány k tomu, aby tak nečinily.



Na závěr dodejme, že cesta daňového balíku americkým Kongresem může být klikatá a dlouhá a vůbec není jasné, v jaké podobě bude úprava daní nakonec schválena. Nicméně dokud se Republikánům, kteří mají v obou zákonodárných komorách většinu, bude dařit udržovat plamének naděje, že daňová reforma projde, bude to pro americkou měnu dobré. To ostatně platí nejen pro dolar, ale i americké akcie.



TRHY



CZK a dluhopisy

Defenziva na koruně se ukázala být jako dočasná a i náš nový výhled na korunu (vyjde do konce týdne) počítá s výraznějšími zisky české měny v nejbližších kvartálech.



Prvním důvodem je ČNB. Nová prognóza sice počítá s pomalým růstem sazeb, centrálním bankéřům se ale v hlavě honí jednoznačně pro-inflační rizika. Podle citlivostní analýzy ČNB by rychlejší růst mezd mohl výrazně urychlit zvyšování úrokových sazeb (2 % by se dalo dosáhnout již v příštím roce). To by se koruně líbilo… K takovým sázkám může v nejbližších čtrnácti dnech pomoci vyšší inflace a HDP za třetí kvartál.



Hlavním důvodem ke změně střednědobého výhledu ovšem není politika ČNB, ale politika ECB. Ta se rozhodla, že po celý příští rok ponechá sazby v záporu. I proto pravděpodobně nic pořádně nevystraší sázkaře na koruně a do výrazně překoupené české měny mohou v nejbližších kvartálech přijít nakonec i nové “horké peníze“… Situace se může podle nás obrátit až v polovině příštího roku, kdy ECB bude aktivně komunikovat konec QE.



Zahraniční forex

Pozice amerického dolaru zůstává neohrožena. A to i přesto, že tento týden není příliš bohatý na makro ekonomická data. Americká měna těží z nálady investorů, kteří sázejí na uskutečnění záměrů a plánů americké administrativy na prosazení daňové reformy v USA. Nyní americké měně nahrává navíc i návštěva prezidenta USA Donalda Trumpa v Asii.



Ropa

Cena ropy Brent na počátku nového týdne dále rostla a měsíční kontrakt (ICE) se obchoduje nad 64 USD/barel a cena ropy WTI překročila 57 USD/barel. Dále strměly i forwardové křivky (respektive negativní sklon na krátkém konci), což indikuje probíhající rebalancování trhu.



Dnes budou zveřejněna data o amerických zásobách ropy od API, předskokan oficiálních čísel EIA. Na nich bude kromě dat o zásobách ropy a topného oleje (které jsou pod pětiletým průměrem) zajímavé především číslo o vývozech ropy, respektive to, na jaké úrovni se pohybovaly po razantním růstu v minulých týdnech.