ČEZ nenaplnil očekávání svými výsledky a jedná o prodeji bulharské distribuce (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Výsledky ČEZ za třetí kvartál zaostaly za očekáváními a management snížil výhled na celoroční EBITDA.

ČEZ vstupuje do finálních vyjednávání o prodeji svých bulharských aktiv za 8 mld. CZK.

Kofola svými výsledky za třetí kvartál nenaplnila očekávání trhu.

Evropské trhy otevřou na úrovni pondělních uzavíracích cen.

Dnes nejsou očekávány žádné významější ekonomické zprávy z Ameriky, v Evropě předstihové ukazatele predikují potenciál pokračující ekonomické expanze v eurozóně ve čtvrtém kvartálu.

Mezi známějšími americkými společnostmi, které dnes zveřejní své výsledky hospodaření, jsou Marriot International, CBOE Global Markets či DXC Technology. V rámci evropského indexu Stoxx 600 vyhlašují výsledky například Hochtief, Ubisoft Entertainment, Adecco nebo Pandora.

Obchodování na zámořských trzích

Pondělní obchodování v Americe skončilo zisky na všech hlavních indexech. Index S&P 500 si polepšil o 0,1 %. Nejúspěšnější byly sektory energií a nemovitostí, zatímco největší propad měly telekomunikace.

Asijsko-pacifický region zakončuje dnešní obchodování výraznými zisky. Japonský Nikkei 225 roste o více než 1,7 %. Daří se všem sektorům, kde největší přírůstky vykazuje sektor energií. Obdobné výsledky má celý region, pouze jihokorejské a indické indexy zamířily mírně dolů, většinou o jednu desetinu procenta.

ČEZ

ČEZ dnes ráno zveřejnil hospodářské výsledky.

Výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí zaostaly za očekáváními, a to zejména na úrovni provozní i čisté ziskovosti. ČEZ pak celkově vykázal za třetí kvartál čistou ztrátu ve výši necelých 100 mil. CZK. Na vývoji EBITDA se negativně podepsaly nižší realizační ceny a vyšší náklady na emisní povolenky, naopak pozitivně působila struktura výroby díky vyššímu využití jaderných elektráren. Za tradiční energetiku tak celková EBITDA klesla o 1 mld. CZK. Pozitivně působil vývoj v nové energetice, naopak nepatrné horší výsledek zaznamenaly segmenty Distribuce a Prodej. Čistý zisk pak ovlivnily vyšší odpisy kvůli zařazení elektrárny Prunéřov do majetku firmy. Přecenění finančních derivátů působilo pozitivně. ČEZ zároveň odepsal část goodwillu v Turecku ve výši 0,4 mld. CZK.

Management nepatrně snížil svůj výhled pro EBITDA o 1 mld. CZK na 52 mld. CZK. Důvodem bylo především odsunutí rozhodnutí soudu ohledně plnění závazku SŽDC z roku 2011 za horizont 2017 (celkem včetně příslušenství činí dopad na EBITDA cca -1,3 mld. CZK). Odhad čistého zisku však ponechal ČEZ beze změny, tedy na 19 mld. CZK, když by měly příznivě působit nižší odpisy a vyšší kapitalizace úrokových nákladů zejména z důvodu posunu dokončení nového zdroje v Ledvicích (celkem zhruba 0,8 mld. CZK).

Výsledky hospodaření za třetí kvartál vnímáme spíše negativně zejména s ohledem na vykázanou čistou ztrátu. ČEZ do letošního výhledu nezařadil probíhající prodej bulharské elektrárny ve Varně, transakce tak bude zřejmě uzavřena až v příštím roce.

Společnost ČEZ vstoupila do finálního vyjednávání o prodeji své distribuční sítě v Bulharsku včetně solární elektrárny Orešec a stanice na zpracování biomasy na plyn Bara. Nyní již jednání údajně probíhají pouze s jediným zájemcem, a to indickou společností Future Energy. Dřívější odhady prodejní ceny činily přibližně 8 mld. CZK. Poslední známá nabídka byla od společnosti Energo-Pro českého podnikatele Jaromíra Tesaře ve výši 300 milionů eur, tedy necelých 8 mld. CZK. Cena za prodej aktiv v Bulharsku by představovala přibližný zisk 14,9 korun na akcii.

Kofola

Kofola včera po uzavření trhů zveřejnila své hospodářské výsledky za třetí kvartál.

Konsolidované výnosy společnosti Kofola vzrostly za třetí kvartál o 3,2 %, a to primárně díky Adriatickému regionu, který vykazuje nejvýraznější nárůst prodejů. Na druhé straně prodeje v Polsku významně poklesly, a to o 107 mil. Kč. Český a slovenský trh rostl jen mírně, a to především zásluhou prodejů sítě Ugo.

Vyšších hodnot ukazatele EBITDA, který vzrostl meziročně o téměř 6 %, bylo dosaženo hlavně nižšími administrativními náklady v Česku a Polsku. Vliv růstu výnosů byl eliminován vyššími marketingovými náklady hlavně pro síť Ugo a také dražším cukrem. Vzhledek k tomu, že v září skončily kvóty na cukr, tak se dá očekávat jeho zlevnění a tím i zlepšení EBITDA v budoucnu.

Probíhající restrukturalizace v Polsku s sebou v těchto obdobích přináší zvýšené náklady, avšak po jejich ukončení by měla Kofola být méně závislá na privátních značkách. Vše navíc směřuje ke sloučení výrobních kapacit do jediného výrobního závodu, což by mělo vést k úsporán nákladů. Vzhledem k tomu, že Kofola nenaplnila očekávání trhu, který predikoval EBITDA o 5 mil. Kč vyšší a stejně tak i vyšší čistý zisk, předpokládáme, že výsledky za třetí kvartál budou mít na cenu akcií spíše negativní vliv.