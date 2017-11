Zisky koruny mohou v nejbližších měsících pokračovat

Defenziva na koruně se ukázala být jako dočasná a i náš nový výhled na korunu (vyjde do konce týdne) počítá s výraznějšími zisky české měny v nejbližších kvartálech.



Prvním důvodem je ČNB. Nová prognóza sice počítá s pomalým růstem sazeb, centrálním bankéřům se ale v hlavě honí jednoznačně pro-inflační rizika. Podle citlivostní analýzy ČNB by rychlejší růst mezd mohl výrazně urychlit zvyšování úrokových sazeb (2 % by se dalo dosáhnout již v příštím roce). To by se koruně líbilo… K takovým sázkám může v nejbližších čtrnácti dnech pomoci vyšší inflace a HDP za třetí kvartál.





Hlavním důvodem ke změně střednědobého výhledu ovšem není politika ČNB , ale politika ECB. Ta se rozhodla, že po celý příští rok ponechá sazby v záporu. I proto pravděpodobně nic pořádně nevystraší sázkaře na koruně a do výrazně překoupené české měny mohou v nejbližších kvartálech přijít nakonec i nové “horké peníze“… Situace se může podle nás obrátit až v polovině příštího roku, kdy ECB bude aktivně komunikovat konec QE.