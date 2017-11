Německý průmysl v září propadl, zakázky ale ukazují budoucí růst

Německá průmyslová výroba se v září propadla o 1,6 procenta, tedy dvojnásobným tempem, než očekávali analytici. Za celé třetí čtvrtletí se však zvýšila o 0,8 procenta a růst by měla vykazovat také v příštích měsících. Vyplývá to z dnešních údajů německého ministerstva hospodářství.



Analytici podle průzkumu agentury Reuters předpokládali, že průmyslová výroba vykáže za září pokles o 0,8 procenta poté, co se v předchozím měsíci zvýšila o 2,6 procenta. Srpnový nárůst produkce byl nejprudší za více než šest let.





Pondělní údaje ministerstva ukázaly, že objem zakázek německých průmyslových podniků v září vzrostl o procento díky poptávce po strojních zařízeních, automobilech a dalším kapitálovém zboží. "Průmyslová výroba by v příštích měsících měla dál růst," uvedlo dnes ministerstvo.Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých podniků. Německá vláda minulý měsíc zlepšila odhad letošního růstu hrubého domácího produktu na dvě procenta z dříve předpokládaných 1,5 procenta. Tempo hospodářského růstu by tak bylo nejprudší od roku 2011.