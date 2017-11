Eurozóna a globální finanční systém očima českého Dr. Zkázy

Na jak pevných základech stojí růst ekonomiky eurozóny? A má projekt měnové unie na starém kontinentu šanci přežít? Nejen na to se v aktuálním Investorském magazínu pokouší odpovědět český Dr. Zkáza, profesor Oldřich Rejnuš. Apokalyptické vize zneutralizují nová rubrika glosující dění nejen na finančních trzích a pohled na to, jak si investoři lžou do kapsy. Závěr patří jako vždy ekonomickému kalendáři na další obchodní týden.