Sázkaři věří Zemanovi, sází i proti němu. Topolánek hraje o 5 milionů

Mezi favority lednové prezidentské volby se rychle zařadil bývalý premiér Mirek Topolánek. Sázkaři na to rychle zareagovali. Kdo stihl vsadit minulý týden v kurzu 225:1, bude brát v případě jeho úspěchu velký balík. Sázkové kanceláře bleskově snížily na jeho vítězství kurz až na 5:1. Bookmakeři sázkových kanceláří v Česku nadále favorizují v prezidentských volbách současnou hlavu státu Miloše Zemana. Kurz na jeho vítězství se pohybuje 1,5-1,7:1. A sázkaři na něj také nejvíc sázejí, podle údajů z Fortuny a Tipsportu ho má na tiketu asi 40 % hráčů. Na druhém místě se stabilně drží Jiří Drahoš. V průběhu léta ho dokonce bookmakeři posunuli před Zemana. Nyní ale i podle sázek šance na jeho zvolení klesly a kurz se drží kolem 2,7-3:1. Na třetí místo se vyšvihnul během posledních hodin Mirek Topolánek. Ještě minulý týden byl mezi outsidery s kurzem 225:1, po ohlášení své kandidatury se ale rychle zařadil mezi favority. Bookmakeři museli rychle zareagovat snížením kurzu až na 5:1. Klient Fortuny, který v červenci vsadil na Topolánka 25 tisíc korun, tak může doufat ve výhru pět milionů korun.

Topolánek tak momentálně předstihl i Michala Horáčka, který se tak posunul až na čtvrté místo. Ze stabilního kurzu 5:1 se nyní propadl na 10:1. Pro jeho příznivce je to ovšem výzva, za peníze, které by na něj nyní vsadili, by ta dostali dvojnásobek než před týdnem.

"Političtí sázkaři se po říjnových parlamentních volbách začínají v posledních dnech opět vracet k sázkám na příštího prezidenta. Kurzovým favoritem je aktuálně Miloš Zeman, kterého v létě na několik týdnů v pomyslném žebříčku přeskočil momentálně druhý Jiří Drahoš. Třetí už je kometa posledních dnů Mirek Topolánek," komentoval to mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Nejvíce se sází na celkové vítězství Miloše Zemana. „V posledních týdnech jsme zaznamenali také řadu sázek, že se Zeman prezidentem nestane,“ doplnil mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Sázkové kanceláře přijímají sázky i na další kandidáty. Bookmakeři ale považují jejích úspěch za nepravděpodobný a tomu odpovídají i kurzy. Na Vratislava Kulhánka se sází 45:1, na Pavla Fischera 65:1, Jiřího Hynka 85:1, Marka Hilšera 100:1 nebo Petra Hanniga 200:1. Kanceláře přijímají sázky i na potenciální kandidáty, kteří se ještě oficiálně nepřihlásili. Například Tomia Okamuru nebo Andreje Babiše. Ti mají čas podat kandidaturu do dnešních 16:00.

Sázet na vítěze prezidentských voleb je možné do 12. ledna 2018. Výsledky prvního kola budou známy o den později. Pokud žádný kandidát nezíská přes 50 % hlasů, druhé kolo volby se uskuteční o čtrnáct dní později.