Summary: CVS Health opět plní očekávání, Mylan zvedá spodní hranici prognózy

USA:



CVS Health Corp (DIP)



Z výsledků CVS Health Corp se stává ohraná deska, jelikož opět do puntíku splnily tržní očekávání. Provozovatel lékáren a poskytovatel lékárenských služeb vygeneroval tržby v objemu 3,5 mld. USD (+3,5 % yoy). Rostoucí náklady na prodané zboží zaútočily na hrubou marži, která se stáhla na 15,4 % (-140 bps yoy). Čistý zisk na akcii nakonec tahaly z problémů příznivější daňové náklady, které zastavily jeho propad na 1,5 USD (-8,5 % yoy). Trh odhadl veškeré pohyby víceméně správně.





Když se podíváme na rozpad jednotlivých segmentů, i tady se nám příběh opakuje –. Dominantní lékárenské služby (segment PBM) posílily meziročně tržby o 8 % na 33 mld. USD . Pro investory to však bylo mírné zklamání, jelikož očekávaly 9% yoy růst. Naproti tomu, od segmentu provozu lékáren (segment Retail), se čekal větší neúspěch. Jeho celkové tržby sklouzly o 3 % yoy na 19,6 mld. USD , zatímco tržby z prodejen otevřených déle než jeden rok (tzv., same-store-sales) odepsaly 3,2 %. V prvním případě trh stanovily hodnotu -4,5 % yoy a, v tom druhém až -5 % yoy. U obou segmentů jsme zaznamenaly zúžení hrubé marže: PBM -90 bps yoy na 5 % a Retail -30 bps yoy na 29 %.Výhled čistého zisku na akcii pro rok 2017z 5,83 – 5,93 USD na 5,87 – 5,91 USD . Konsensus si momentálně stojí na 5,88 USD Akcie reagují po otevření trhu poklesem o 3 %.Výsledky Mylan ukázaly, žeMeziroční pokles tržeb o 2 % na 3 mld. USD byl opět výsledkem deflačních tlaků a nižších objemů na severoamerickém trhu. Podpora přišla z evropského trhu, jehož tržby nadále utěšeně rostou (+24 % yoy). Navzdory tomu však konsensu 3,1 mld. USD nebylo dosaženo. Situaci příliš nepomohly ani náklady na prodané zboží rostoucí o 7 % yoy. Výsledkem těchto protichůdných pohybů (tržby dolů, náklady nahoru) jena 52,6%. Ke cti managementu slouží fakt, že se snaží udržet profitabilitu(-4 % yoy). Čistý zisk na akcii končí kvartál s 20% yoy skluzem na 1,16 USD Co nám do budoucna dává naději, jePůvodní interval pro tržby 11,5 – 12,5 mld. USD je nyní nastaven na 11,75 – 12,5 mld. USD . Rozmezí čistého zisku na akcii se dočkalo zlepšení z původních 4,3 – 4,7 USD na 4,45 – 4,7 USD . V obou případech se nyní střední hodnoty odhadů (12,13 mld. USD a 4,58 USD ) nacházejí blízko konsensu trhu. Tato úprava výhledu pravděpodobně navazuje alespoň částečně na, jenž má potenciál přinést do pokladny 150 mil. USD tržeb v posledním kvartálu roku a také přihodit 15 centů k čistému zisku na akcii.Nutno uznat, že výsledky to nejsou příliš světoborné, nicméně poskytují alespoň

Investoři oceňují tento fakt posílením akcií Mylan o 0,5 %.