Mohou být investice a výnosy garantované? Ano, mohou.

Finančním produktem, který v posledních měsících zaznamenává zvýšený zájem klientů, je investiční životní pojištění.

Důvod? Tento produkt může generovat velmi zajímavé výnosy, a při správně zvolené variantě i garantované. Životní pojištění může mít i další zajímavé využití, pro některé z vás možná i hodně nečekané. Ukážeme vám to na konkrétním příkladu - Vital Investu od Komerční pojišťovny.

Garantované a zajištěné investice

V českých genech je silně zakořeněná obava z „rizikovějších investic“. Lidé proto obvykle nechávají své peníze na běžném účtu či termínovaném vkladu. V dnešní době jsou ovšem výnosy u těchto produktů na nule nebo prakticky na nule.

Jak ale peníze zhodnotit a nepřijít o ně? „Vital Invest je sice investiční životní pojištění, v posledních letech však zaznamenáváme velmi silný zájem klientů především o investiční složku tohoto produktu. Díky tomu Komerční pojišťovna obhospodařuje na trhu životního pojištění v ČR největší objem aktiv. Lákavý je zejména Fond s garantovaným zhodnocením, kde je možné dosáhnout zhodnocení 1,1 % ročně, pokud klient část z investovaných prostředků vloží do některého z dalších fondů v naší nabídce. Poptávka je i po zajištěných fondech Certus, prostřednictvím kterých klient investuje do akciového trhu, ale zároveň má záruku navrácení minimálně 90 % investované částky. V naší nabídce jsou i další fondy, od těch méně rizikových s nižším výnosem, až po dynamické, tedy akciové, kde je potenciál vyššího výnosu při dodržení doporučené doby investice,“ vysvětluje David Leiss, produktový manažer Komerční pojišťovny.

Jak dále uvádí, přestože je možné využít u investičního životního pojištění pravidelné měsíční splátky, většina klientů Komerční pojišťovny dává přednost jednorázovým vkladům. Přesouvají tak své úspory od nevýnosných finančních produktů do výhodnější varianty, kde mají část investice zajištěnou nebo s garantovaným výnosem.

Úspora na daních

Při zhodnocování úspor prostřednictvím investičního životního pojištění můžete získat kromě garantovaného zhodnocení i podporu od státu.

„Investice do investičního životního pojištění si můžete za splnění určitých podmínek až do částky 24 000 Kč ročně odečíst od svého daňového základu. Stát vám tak fakticky přidá k vaší investici každoročně až 3 600 Kč formou úspory na dani z příjmů,“ doplňuje David Leiss.

Pojištění

Zajímavé zhodnocení úspor je samozřejmě lákavou částí investičního životního pojištění. Zapomínat by se ovšem nemělo ani na pojistnou část, která je u řady produktů na trhu nepovinná. Pojistnou ochranu si může klient individuálně zvolit. Nejčastější jsou pojištění pro případ úmrtí následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu či různé formy úrazového pojištění.

Velkou výhodou již zmíněného pojištění Vital Invest od Komerční pojišťovny je záruka ochrany investice, kterou obsahuje každá smlouva automaticky. Jedná se o pojištění pro případ úmrtí, kdy má klient garanci návratnosti investované částky i v situaci, že se jeho investice vyvíjí negativně.

Alternativa k dědickému řízení

Už jste někdy slyšeli výraz „obmyšlená osoba“? Je to osoba, které se vyplácí pojistné plnění v případě, že pojištěná osoba zemřela. Toto plnění je splatné ihned a není součástí dědického řízení. Jednoduše osoba, která je uvedena v pojistné smlouvě pro výplatu pojistného plnění, dostane peníze okamžitě a nemusí se již s nikým dělit.

„Investiční životní pojištění se proto stává i jakýmsi dědickým nástrojem. Nikde totiž není stanovena horní hranice pro vklady do tohoto typu pojištění. Pokud se tedy pojistník rozhodne dát svoji hotovost komukoli, bez toho, že by musel vše složitě řešit závětí, jednoduše tuto osobu uvede jako příjemce výplaty pojistného plnění do pojistné smlouvy. Příjemce těchto peněz samozřejmě již nic nedaní,“ uzavírá David Leiss.

Pro více informací o investičním životním pojištění Vital Invest se můžete obrátit na jakoukoli pobočku Komerční banky, volat na bezplatnou linku 800 10 66 10 nebo navštívit webové stránky www.kb-pojistovna.cz. Důležité upozornění o souvisejících rizicích čtěte na www.kb.cz/vitalinvest .