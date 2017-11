Ross: Všichni mluví o volném obchodu, ale přitom praktikují protekcionismus

Americký ministr obchodu Wilbur Ross o víkendu nešetřil obecnou kritikou vůči hlavním obchodním partnerům USA. Podle jeho slov EU a Čína spolu s Japonskem sice všichni mluví o volném obchodu, ale ve skutečnosti praktikují protekcionalismus, který způsobuje vysoké deficity bilance amerického obchodu. Tato praxe by se měla změnit.Ross zmínil konkrétně například obchod s automobily, jež patří mezi největší generátor amerického obchodního deficitu. Americké dovozní clo je pro automobily na úrovni 2,5%. V EU je to ale 10% a v Číně dokonce 25%. To je potřeba do budoucna změnit.V září deficit obchodní bilance USA dosáhl úrovně 43,5 mld. USD