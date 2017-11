Ropa je nejdražší za dva roky. Co saúdské čistky?

Ropa se vyšplhala na nejvyšší úrovně za více než dva roky. Víkendová razie v Saúdské Arábii by do ropného regionu mohla vnést krapet nervozity. Cenám mohou nahrávat i podle obchodníků utaženější podmínky na trzích.

Barel severomořského Brentu se dnes na burze ICE obchodoval až za 62,90 USD (kontrakt na lednové dodání), nejvýše od července 2015. Americká lehká ropa WTI pokračuje na burze NYMEX v růstu třetí obchodní seanci za sebou, a vyšvihla se až na 56,28 USD za barel (prosincový kontrakt). Brent se tak nacházel zhruba 40 procent nad dosavadními letošními minimy (z tohoto června). WTI se nad ně zvedla o třetinu.

Hra o trůny

Na ropném trhu se kromě jiného může tentokrát promítat stín, respektive světlo muže známého jako MBS. Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán upevňuje svoji moc v Saúdské Arábii, která je největším světovým exportérem ropy a největším producentem v rámci Organizace zemi vývyážejících ropu (OPEC), která kontroluje přes 80 procent světových zásob ropy. O víkendu v zemi proběhla protikorupční razie, během které byli zadrženi tamní princ Valíd bin Talál, miliardář světoznámý investor s podíly v mnoha společnostech v západním světě, a další desítka princů a současní i bývalí ministři.

Zátah podle analytiků posiluje mocenské postavení MBS, který nastoupí na trůn, až současný král, 81letý Salmán někdy koncem letošního nebo počátkem příštího roku abdikuje. Podle některých názorů by nejnovější čistky mohly být dokonce předehrou k mnohem zásadnějšímu mocenskému boji, který by do oblasti mohl vnést nervozitu a držet výše ceny ropy. Televize Al-Arabíja uvedla, že nový protikorupční výbor, který razii inicioval, založil právě MBS.

Dopad na ropu?

Podle analýzy společnosti Kensho, kterou přinesla stanice CNBC, stouply po posledních nepokojích v Saúdské Arábii ceny ropy o více než 2 procenta.

Prorůstově vypadá také střednědobý výhled pro ropu, protože korunní princ pravděpodobně podpoří, a možná i rozšíří škrty v ropné produkci OPECu, soudí společnost RBC Capital Markets, respektive její komoditní analytička Helima Croftová.

Z dlouhodobého hlediska by ale vláda korunního prince mohla ropu tlačit spíše dolů, podotýká CNBC. MBS má totiž zájem na tom, aby pouštní království nebylo do budoucna tolik závislé na příjmech z ropy. Do toho spadá i tolik očekáváná primární veřejná emise saúdskoarabského státního gigantu ARAMCO, nebo zbrusu nové město, které pojede na „zelenou“ energii.

Ceny ropy stouply (o nejméně 2 procenta) už v pátek, kdy společnost Baker Hughes zveřejnila data, podle kterých klesl počet ropných vrtů ve Spojených státech minulý týden o 8 na 729, tedy nejnižší úroveň od května.

Vývoj ceny Brentu za posledních 6 měsíců (horní graf) a poslední 2 roky:

