Applem financí nebo zpátky ke kořenům? Goldman Sachs tápe, čím být

Šéf Goldman Sachs Lloyd Blankfein před pěti lety prohlašoval, že jeho finanční instituce se stane Wal-Martem na Wall Street. Minulý rok ale banka rozjela plán, v jehož rámci se má stát „Applem financí“. Jen šest měsíců poté už ale chtěla být radši Googlem a její finanční ředitel Martin Chavez dokonce přijal šéfa Googlu Erica Schmidta za svého mentora. A minulý měsíc Goldman Sachs oznámil, že hodlá prudce zvýšit objem poskytnutých úvěrů, čímž by se přiblížil bankám jako Wells Fargo či Bank of America. Goldman Sachs Group má významný problém – nedokáže se rozhodnout, čím chce vlastně být, píše Stephen Gandel na Bloomberg Gadfly.

Nyní se podle Gandela zdá, že Goldman Sachs se snaží vrátit se zpět ke svým kořenům, kterými jsou relativně rizikové obchody a investice na vlastní účet. Banka plánuje zvýšit objem peněz směřujících k private equity investicím a doufá, že tím objeví nové společnosti typu Uber. Goldman také oznámil, že se možná stane první bankou, která začne oficiálně obchodovat s bitcoinem. Není třeba zdůrazňovat, že takový posun je v rozporu s tím, co banka prohlašovala ještě před několika týdny.



Goldman byl kdysi považován za krále Wall Street a jeho popsané kroky jsou svým způsobem pochopitelné. Snaží se totiž najít jakýkoliv způsob, jak se vypořádat s útlumem. První čtvrtletí tohoto roku jí totiž přineslo nejhorší výsledky tradingu obligací za posledních deset let. Minulý týden sice banka zveřejnila lepší než očekávané zisky, ale trh jimi příliš přesvědčen nebyl a akcie oslabily o téměř 3 %. Goldman se tak snaží dávat najevo, že chápe nutnost změny. Jenže jeho reálné kroky budí spíše dojem zmatenosti než rozhodného řešení problémů. A jak ukazuje následující graf, ani nedávné ohlášení růstového plánu investory nijak zvlášť nenadchlo:





Tím jediným správným řešením je přitom to, že Goldman se musí opět stát Goldmanem. Vyšší objem poskytnutých úvěrů může bance zvýšit její příjmy, ale Goldman se díky nim kvůli nízké úrokové marži jen těžko dostane zpět na návratnost kapitálu ve výši 20 %. Naopak investice v oblasti private equity by jej k tomuto cíli posunout mohly.



Akcionáři banky ale mají od poslední krize velkou averzi k riziku a to je pravděpodobně i důvod, proč akcie po zveřejnění posledních výsledků klesly. I když šlo o dobrá čísla, prospěly jim zejména výsledky z divize private equity. A posunu k rizikovějšímu byznysu až donedávna nefandili ani regulátoři. Goldman tak možná dělá dobře, když investorům říká o Wal-martu a Applu, zatímco jeho skutečným cílem je stát se tím, čím byl v minulosti. Investorům ale tento vlk v beránčí kůži zatím moc nevyhovuje.