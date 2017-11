Kofola zveřejní dnes čísla za 3Q17 - čekáme mírný růst tržeb a zisku

Kofola zveřejní výsledky dnes po uzavření trhu. Konferenční hovor proběhne v úterý 7. listopadu v 9:30 CET.



Očekáváme růst tržeb v nižších jednociferných hodnotách. Díky silnému růstu v Jaderském regionu by měl být vyvážen pokles tržeb v Polsku. Chorvatské tržby by měly být podpořeny konsolidací společnosti Studenac a růstem značky Radenska. Dále očekáváme růst na česko-slovenském trhu, který b y měl dosahovat středních jednociferných hodnot, a to především díky síti UGO, minerálním vodám Rajec a akvizici producenta salátů Tibit. Upravený provozní zisk EBITDA očekáváme o 2-3% výše r/r díky nižším prodejně administrativním nákladům (SG&A). Dále předpokládáme jednorázový náklad ve výši 30-35 mil. Kč díky uzavření jedné z Polských fabrik .