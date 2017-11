O e-náklaďácích se moc nemluví. Segment ale nabízí atraktivní příležitosti

Zatímco v segmentu osobních elektrických aut se v posledních měsících globální značky předhánějí v úsilí o pozornost zákazníků sebemenší maličkostí, segment elektrických nákladních aut zůstává zdánlivě mimo pozornost. Jak ale upozornila agentura Reuters nabízí segment mnohem lákavější příležitosti, a to nejen kvůli tomu, že vlna zákazů vjezdu dieselových motorů se začíná přes planetu Zemi valit doslova jako tsunami.

Zákazy vjezdu do měst pro dieselové motory, zpoplatňování infrastruktury pro vozidla, která mají horší, než požadované ekologické parametry a stále důraznější snaha o zpřísňování podmínek pro znečištění městských oblastí jsou klíčové faktory, proč se podle odhadů Reuters v nejbližší době spustí i vlna zavádění elektrických motorů (EV) v oboru nákladních vozidel. A to i přes dnešní známé bariéry. Pokud se podaří například vyřešit výdrž a kapacitu baterií mají být v příštích desetiletích velmi zajímavé modely pro dodávky, pick-upy, taxíky a další příležitosti pro hustě obydlené městské oblasti.

Na automobilové přehlídce v Tokiu, která se nyní otevřela, představila automobilka Nissan Motor Co, přední výrobce EV aut a výrobce modelu Leaf, vůbec světově nejprodávanějšího elektrického auta, koncepční model svého elektrického dodávkového vozu e-NV200, určeného k přepravě chlazených potravin do restaurací a domácností. Podle zástupců Nissanu jde o řešení, které může pomoci zásadně řešit typický problém: Jak totiž budou podnikatelé například v segmentu potravin a jídla řešit problém s vjezdem do měst, když pro ně bude platit zákaz vjezdu? „Není jiná možnost, než být „elektrický“, odpovídá Ashwani Gupta z automobilového sdružení Nissan - Renault.

Nissan plánuje uvedený model začít prodávat příští rok v Japonsku a v Evropě nabízí společně s Renaultem už elektrické dodávky. Model e-NV200 bude představen i v Číně, údajně v blízké budoucnosti. Čeká se totiž doslova „exploze" poptávky po takových autech právě v Číně. O tom, že se v segmentu elektrických nákladních aut opravdu něco děje, svědčí údajně i další aktivity. Ford Motor například oznámil záměr spuštění programu elektrických dodávek s čínským partnerem Jiangling Motors Corp (JMC).

Společnost Mitsubishi Fuso Truck and Bus, která je vlastněná německým Daimlerem, začala prodávat elektrický lehký nákladní vůz eCanter ve Spojených státech, Evropě a Japonsku, kde se zaměřuje na doručovací služby. A zahálet nechce ani Toyota Auto Body, dceřiná společnost Toyota Motor, která nabídne zákazníkům dodávkový vůz LCV D-Cargo. Vítejte v elektrické automobilové budoucnosti!