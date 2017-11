Nejtěžší otázka ve financích: Kdy prodávat?

Kdy je čas prodávat akcie? Tato otázka je možná jednou z nejvíce opomíjených v celé oblasti financí. Trhy sice nyní stále rostou, ale právě to je ta nejlepší doba se tímto tématem zabývat. Koneckonců podle rozhovorů s klienty se jí zabývá nejeden z investorů, píše na stránkách Bloombergu Barry Ritholtz.



Během své dlouhé historie se Wall Street většinou zabývala otázkou, kdy akcie nakupovat. Naopak téma správně načasovaných prodejů je opomíjeno, a to jak u akcií, tak u komodit a řady dalších aktiv. Podobné je to s akademickou literaturou. Najdeme sice řadu úvah na téma krátkých prodejů či obecného časování trhu, jde ale většinou o úvahy na téma technické analýzy a ne širšího rámce, podle kterého bychom se mohli řídit při omezování svých akciových investic.





Prodeje akcií jdou od tradingových rozhodnutí a okamžitých algoritmických rozhodnutí v rámci vysokofrekvenčního obchodování až po strategii Warrena Buffetta, který „kupuje za tak atraktivní ceny, že se mu nikdy nechce prodávat“. Většina z nás někdy žije a jedná mezi těmito dvěma extrémy, tudíž by bylo dobré mít na paměti zejména následující:Za prvé, na jakém základě vlastně uvažujeme o prodejích? „Z mých rozhovorů s klienty vyplývá, že většinou jde o nějakou hrozbu typu Severní Korea, recese, vysoké valuace a podobně. To ale znamená, že základem prodejů by byly naše emoce, což není ta nejlepší strategie. Média jsou koneckonců vždy plná hrozných zpráv. Jedna střídá druhou, ale když se objeví v médiích, v cenách aktiv už jsou většinou odraženy a to není dobrý důvod k prodejům,“ píše Ritholtz.Za druhé, co se stane, když prodáme a zjistíme, že jde o omyl? Podle Ritholtze většina lidí není ochotna přiznat si chybu a napravit ji. Takový krok totiž bolí naše ego a vyžaduje sebereflexi, do které se nám často nechce. Přesto je ovšem v případě chyby nejlepší ji uznat a zachovat se podle toho. Jen málo lidí umí dělat chyby a dobrý investor by mezi ně měl patřit.Za třetí, co uděláme, když prodáme a zjistíme, že jsme měli pravdu? Podle investora je to snad ještě těžší otázka než ta předchozí. Stojíme totiž před rozhodnutím, zda a případně kdy na trh znovu vstoupit. Měli bychom tak mít připravený plán na to, co uděláme v situaci, kdy akcie oslabí například o 15 či 20 %.Za čtvrté, otázka disciplíny. Pokud si na základě uvedených bodů vytvoříme plán prodejů, musíme se jej také držet. Je hezké mít detailní návod, ale držet se jej je někdy to nejtěžší. A to zejména ve chvíli, kdy se věci neubírají směrem, který bychom čekali a preferovali. Pak totiž máme tendenci přijít s řadou pochybných důvodů, proč najednou jednat jinak, než jsme naplánovali. V neposlední řadě by náš plán měl jasně ukazovat, jaké náklady sebou likvidace a možný opětovný vstup na trhu ponesou, a to včetně otázky daní.Zdroj: Bloomberg