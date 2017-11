Rozbřesk: Jestřábí citlivostní analýzu ČNB nechává koruna bez povšimnutí…

Česká národní banka na pátečním setkání s analytiky úplně nezvládla opravit lehce “holubičí” vyznění čtvrtečního zasedání a nové prognózy. Trhy zdá se hlavní pozornost věnují i nadále tomu, že nová prognóza počítá s dalším růstem sazeb až v druhé polovině příštího roku. Proto spadly dolů sázky na růst sazeb (FRA) a koruna se dostala do defenzivy a obchoduje se nadále poblíž 25,70 EUR/CZK.



Další růst sazeb ovšem teoreticky může přijít i dříve, než nakreslila listopadová prognóza. Za prvé, bankovní rada hodnotí rizika prognózy jako pro inflační a někteří centrální bankéři v uplynulých týdnech jasně řekli, že pohyb sazeb narýsovaných prognózou je jen indikativní…, ve skutečnosti si centrální banka může sama jet svým tempem.



Navíc stávající prognóza počítá s dalším posilováním kurzu koruny, pokud se nedostaví, budou se pro-inflační rizika jednoduše naplňovat a ČNB si může dovolit jít se sazbami rychleji směrem vzhůru.



O tom, že se centrálním bankéřům honí hlavou především pro-inflační rizika a mohou mít nutkání zvyšovat sazby rychleji, než diktuje prognóza, svědčí i zveřejněné citlivostní analýzy. Pokud by se trh práce přehříval delší dobu a dynamika mezd zůstala nad 8 % po většinu příštího roku, hovořilo by to ve prospěch výrazně agresivnějšího růstu sazeb. Ty by se pak měly podle modelu ČNB posunout ke 2 % v příštím roce a ke 4 % v roce 2019.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží v lehké defenzivě. Po setkání s analytiky dál zvolna klesaly sázky na další růst českých sazeb (na sazbách FRA), a to nehledě na prezentaci jestřábích citlivostních analýz ČNB (viz úvodník). Tento týden bude na globálních trzích klidnější a na domácí scéně jistou pozornost přitáhne stabilně vysoká inflace a další pokles míry nezaměstnanosti.



Zahraniční forex

V pátek jsme na dolarových párech viděli efekt nových dat. Slabší trh práce, resp. zpomalení růstu mezd nejprve dostalo dolar pod tlak, ale americká měna ztráty rychle vymazala a začala posilovat. Na cestě jí pomohla další data (ISM ve službách), která byla lepší.



Po hektickém týdnu by mohlo přijít na hlavní devizové trhy jisté uklidnění, byť eurodolar musí být ve střehu v důsledku politického vývoje ve Španělsku (Katalánsku) a také v Itálii. Pro společnou měnu mohou být docela špatnou zprávou výsledky regionálních voleb v Itálii, které jednoznačně prohrála pro-bruselská socialistická strana (PD) Mattea Renziho. Naopak zvítězila pravice miliardáře Berlusconiho a hnutí Pět hvězd (komika Beppe Grilla).



Ropa

Cena ropy se v pátek dále zvýšila a barel Brentu se prodával za více než 62 USD/barel. Cenu ropy povzbudila i data z USA, která ukázala na nejvýraznější pokles aktivity tamějších producentů od května 2016. Rostla tak i cena americké ropy WTI včetně kontraktů s delší splatností. Prosincový kontrakt 2018 se tak například prodává takřka za 54 USD/barel, což pro americké producenty jistě představuje vítanou vzpruhu, které rádi využijí. Protikorupční tažení v Saúdské Arábii nechalo trh s ropou v klidu.



Tento týden jsou z hlediska trhu s ropou nejzajímavější tradiční data o zásobách v USA. IEA zveřejní svou měsíční zprávu až příští týden a událost měsíce v podobě zasedání OPECu proběhne až na jeho konci.