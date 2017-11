ČEZ představí v úterý 7.11. výsledky za 3Q - čekáme zisk přes 1 mld. Kč

ČEZ oznámí výsledky za 3Q17 zítra ráno. Meziroční pokles je z našeho pohledu dán nižší realizovanou cenou elektřiny. V našich projekcích nepočítáme s žádnými mimořádnými položkami.

Cíle pro celý r. 2017 je EBITDA 53 mld. Kč a č. zisk 19 mld. Kč. Naše projekce EBITDA za 3Q17 a reportovaná hodnota za 1H17 tvoří 79,0 % celoročního cíle. Na úrovni č. zisku je to dokonce 93,3 %. Čekáme, že management ČEZu cíle potvrdí. Připomínáme, že z č. zisku se počítá dividenda. Za současné dividendové politiky, výplaty až 100 %, to naznačuje dividendu ve výši 35,3 Kč na akcii (letos vyplaceno 33 Kč). To znamená vysoký hrubý výnos 7,4 %.

3Q17 bude z tohoto roku nejslabší. Na celém reportu bude asi nejdůležitější potvrzení celoročního cíle.