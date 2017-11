Ranní glosa: Jestřábí citlivostní analýzu ČNB nechává koruna bez povšimnutí

Česká národní banka na pátečním setkání s analytiky úplně nezvládla opravit lehce “holubičí” vyznění čtvrtečního zasedání a nové prognózy. Trhy zdá se hlavní pozornost věnují i nadále tomu, že nová prognóza počítá s dalším růstem sazeb až v druhé polovině příštího roku. Proto spadly dolů sázky na růst sazeb (FRA) a koruna se dostala do defenzivy a obchoduje se nadále poblíž 25,70 EUR/CZK.



Další růst sazeb ovšem teoreticky může přijít i dříve, než nakreslila listopadová prognóza. Za prvé, bankovní rada hodnotí rizika prognózy jako pro inflační a někteří centrální bankéři v uplynulých týdnech jasně řekli, že pohyb sazeb narýsovaných prognózou je jen indikativní…, ve skutečnosti si centrální banka může sama jet svým tempem.





Navíc stávající prognóza počítá s dalším posilováním kurzu koruny , pokud se nedostaví, budou se pro-inflační rizika jednoduše naplňovat a ČNB si může dovolit jít se sazbami rychleji směrem vzhůru.O tom, že se centrálním bankéřům honí hlavou především pro-inflační rizika a mohou mít nutkání zvyšovat sazby rychleji, než diktuje prognóza, svědčí i zveřejněné citlivostní analýzy. Pokud by se trh práce přehříval delší dobu a dynamika mezd zůstala nad 8 % po většinu příštího roku, hovořilo by to ve prospěch výrazně agresivnějšího růstu sazeb. Ty by se pak měly podle modelu ČNB posunout ke 2 % v příštím roce a ke 4 % v roce 2019.