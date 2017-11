Pondělní obchodní seance 6. 11. 2017

Pondělí 6. 11. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,10 %), S&P500 (+0,31 %) a NASDAQ (+0,74 %).

Evropa: DAX (+0,28 %), CAC40 (+0,14 %), FTSE 100 (+0,07 %).

Čína: Hang Seng (-0,21 %), Shanghai Comp. (+0,49 %), CSI 300 (+0,71 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,04 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

BOJ: (00:50) – Zápis ze zasedání BOJ + Projev H. Kuroda

DE: (08:00) – Průmyslové objednávky

DE/EUR: (09:55/10:00) – PMI služby

EUR: (10:00) – Indexy cen výrobců (PPI)

FED: (14:00-18:00) – Projev Janet Yellen a William Dudley

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy, po velké dávce pátečních makrodat, zakončily poslední obchodní den opět v zelených číslech. V týdenním horizontu indexy DJIA a S&P500 rostly poosmé v řadě. Ropa posilovala k dvouletým maximům na úrovně nad 55 USD za barel. Počet aktivních ropných věží v USA dle Baker Hughs klesl o 8 z 737 na 729 věží. Korunní princ Saudské Arábie upevnil svou moc prostřednictvím protikorupčního zásahu, ve kterém došlo, mimo jiné, k zatčení vlivné postavy finančního světa, nejbohatšího Araba prince Valíd bin Talála. Zatýkání v Saúdské Arábii se týkalo jedenácti princů a několika desítek současných i bývalých ministrů. Geopolitické napětí v tamním regionu jednoznačně pomáhá cenám ropy.

Asijské trhy během úvodní obchodní seance zakončily smíšeně. Čínská centrální banka PBoC varovala před náhodnými a nebezpečnými finančními riziky v zemi. Guvernér centrální banky Zhou Xiaochuan prohlásil, že finanční systém se stává díky vysokému pákovému efektu výrazně zranitelnější. Zhou Xiaochuan také varuje před úrovní dluhu ve druhé největší ekonomice světa. Pondělní zápis ze zasedání Bank of Japan a vystoupení guvernéra Haruhika Kurody nepřinesl nic nového. Expanzivní monetární politika bude nadále pokračovat, dokud nebude dosaženo stanovených cílů monetární politiky.

Prezident Trump v neděli odjel na plánovanou cestou do Asie, kde hodlá navštívit Japonsko, Jižní Koreu, Čínu, Vietnam a Filipíny (5. – 14. 11. 2017). Pomozte nám zvýšit tlak na KLDR, žádá země regionu. Při projevu na americké letecké základně u Tokia slíbil, že zajistí, aby armáda měla dostatek prostředků k udržení míru a obraně svobody. Trumpova cesta, která se koná v době zvýšeného napětí kolem Severní Koreje, je nejdelší návštěvou amerického prezidenta Asie za posledních 25 let. Trump během ní objede pět zemí a sejít by se měl i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dnešní úvodní seance bude probíhat ve znamení evropských inflačních dat v podobě indexů PPI. Za USA se k řečnickému pultu dostane Janet Yellen a William Dudley. Tento týden bude na makrodata slabší, proto se trhy zaměří spíše na politické dění a výsledkovou sezónu.

Výsledková sezóna 3Q 2017 - AMC Entertainment (AMC), Keryx (KERX), Michael Kors (KORS), TripAdvisor (TRIP).