Toto je možný důvod další finanční krize

Ekonomická expanze i růst cen akcií trvají již několik let. Zásadní otázkou je jejich zdraví. A právě na to naráží JPMorgan ve svém čerstvém výhledu, v němž varuje před něčím, co bychom asi česky nazvali Velká krize likvidity. V roce 2018 podle banky začne narůstat nervozita mimo jiné s tím, jak americká centrální banka bude upouštět svou bilanci plnou dluhopisů a hypotečních zástavních listů nakoupených po poslední globální finanční krizi.

Pokud by ekonomiku a trh mělo podtrhnout upuštění od extrémně uvolněné měnové politiky, byl by to z dlouhodobějšího hlediska paradox. Právě uvolněné měnové podmínky dostaly hospodářství i trhy z hluboké propasti. Finanční krizi předtím napomohla krize likvidity v důsledku odpisů amerických nesplácených hypoték. Rizikem do budoucna jsou tedy stejné, ale přece jiné faktory, a to s potenciálně obdobným dopadem.

"Načasování možné další likviditní krize bude záviset na tempu normalizace měnové politiky, dynamice hospodářského cyklu, případně na jednorázových nečekaných faktorech," napsal šéf derivátových a kvantitativních stratégů v JPMorgan Marko Kolanovic. Připomíná přitom úzkou skupinu těch, kteří zhruba v roce 2006 začali správně varovat před stavem amerického realitního trhu, na který bylo navázáno obrovské množství cenných papírů.

JPMorgan označila několik specifických segmentů vývoje na trzích, které by mohly vyústit ve významné problémy s likviditou.

Úbytek peněz ve správě strategií zaměřených na nákup hodnotových aktiv. Přeloženo to znamená často omílaný přechod od aktivní k pasivní správě investic, především pak odklon od hodnotových aktiv. To by mohlo zkomplikovat trhu cestu vzhůru po případném výrazném propadu.

Nárůst obliby privátních investic. Obliba investic do aktiv, která se neobchodují na burze, omezuje denní volatilitu, ale znamená nárůst rizika nedostatku likvidity v případě, že půjde na trhu do tuhého. Likvidita v oblasti privátních investic by po krizi byla omezená výrazně déle než na veřejném trhu.

Nárůst obliby strategií krytých automatickými prodejními příkazy. Dobře víme, jak vypadá flash crash . Výprodej je znásobován stále novými automatickými prodejními příkazy. Na druhou stranu je ale potřeba poznamenat, že stejně tak může teoreticky zafungovat i série automatických příkazů nákupních.

Trendy v provizích za rychlou likviditu. Nejde vlastně o nic jiného než rizika spojená s vysokofrekvenčním obchodováním (HFT).

Špatný odhad rizikovosti portfolií. Pokud dluhopisy byly v uplynulých dekádách považovány za správný prvek omezení rizikovosti akciové složky portfolia, v době zpřísňování měnové politiky to nemusí tak docela platit.

Přemrštěné valuace. K tomu není po letech uvolněné měnové politiky nad ani potřeba nic dodávat.

Uvedená rizika nejsou podle JPMorgan v rozporu s aktuálně nadále optimistickou náladou na americkém akciovém trhu. Kolanovic upozorňuje na to, že jde o trendy, které se nenápadně rozvinuly a dále rozvíjejí pod pokličkou nablýskaného býčího trendu. "Akcie mají v současnosti podporu z mnoha stran (růst zisků firem, daňová reforma v USA, ekonomická expanze). Stejné faktory ovšem mohou přimět centrální banky k rychlejšímu zpřísňování měnové politiky, což by připravilo půdu pro konec aktuálního cyklu," uzavřel stratég z JPMorgan.