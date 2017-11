Babiš nejenže nemá důvěru, ale nemá ani lidi.

V Partii na Primě se dnes setkali zástupci dvou nejsilnějších stran, pokud nepočítáme hnutí ANO. Jejich síla je mezi "trpaslíky" na první pohled rovnocenná, nicméně pokud jde o počet poslanců, tak přeci jenom má ODS nad Piráty navrch. Při samotné diskuzi to však, po mém soudu, tak nevypadalo. Petr Fiala se představil jak ho známe, slušný, rozvážný a - "zavedený" politik. Ivan Bartoš má naopak výhodu v neokoukanosti, doplňuje to však ještě nepřehlédnutelnou dynamičností projevu a energickým důrazem na pragmatičnost. Tento dojem se vinul celou relací jako červená nit. Fiala se rozvláčně, leč důsledně, vracel k nebezpečí třetí šance, kterou by ANO dostalo, bude-li zvolen předsedou Sněmovny Radek Vondráček, zatímco Bartoš se snažil argumentovat logicky a věcně. Připomněl, že v případě zvolení Jana Hamáčka v roce 2013 Zbyněk Stanjura prohlašoval že volba zástupce vítězné strany je v pořádku. Pirát dodal cosi o principech, které zásadový jedinec má dodržovat, pokud se k nim hlásil. Fialovi se zdá, že Andrej Babiš se nechová, jak by od něj očekával, nepokouší se dojednat dostatečně početnou vládu, prakticky o to neusiluje. Bartoš si ovšem myslí, že jednání jsou na počátku, zabývat se třetím pokusem je předčasné, v tomto kontextu také pronesl větu, která je nadpisem článku. V každém případě ještě vidí eventualitu obrátit se na Ústavní soud v případě neúnosných průtahů panem prezidentem.

V této záležitosti se v zásadě oba shodli, stejně jako v odmítnutí Kalouskova nápadu na zablokování (neustavení orgánů) Sněmovny, pokud si Babiš se Zemanem předpokládaný postup nerozmyslí. Šéf pirátů k této otázce poznamenal, že pan Kalousek je dobrý rétor a má velmi dobře zmáknutá média. On když něco vymyslí, tak se o tom celý týden píše, přičemž na pozadí byla zřejmě tichá výčitka, že silnější subjekty se z takové přízně medií netěší.