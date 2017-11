Vláda Babiše bez důvěry? Ústavní výklad Zemana strany odsoudily.

Prezident Miloš Zeman má plán, jak nechat vládnout kabinet Andreje Babiše i bez důvěry Sněmovny - a to třeba celé volební období. Pokud by lídrovi hnutí ANO nevyšel ani třetí pokus o sestavení vlády, je tato varianta podle hlavy státu lepší než předčasné volby. Jeho výklad ústavy je ale podle politologů i předsedy ústavního soudu za hranou. A odsoudily ho i jednotlivé strany. Rozpuštění Sněmovny a předčasné volby by podle prezidenta Miloše Zemana byly ukázkou neschopnosti politiků. Případné fungování vlády bez důvěry je podle jeho názoru lepší variantou. "V jisté konkrétní situaci, kdy by neprošel ani třetí pokus, tak je taková krásná věta v Ústavě, která zní: 'Prezident může rozpustit Sněmovnu a vyhlásit předčasné volby'. Pozor, 'může', nikoliv 'musí'," prohlásil Zeman. Podle bývalého ústavního tajemníka má Zemanův plán šanci na úspěch. "Fakticky to má v ruce prezident republiky, protože on jmenuje premiéra. Jestli jeho vláda nedostane důvěru, tak pověří tuto vládu prozatímně výkonem své funkce a pokud nejmenuje nového premiéra, tak se neděje nic a vláda vládne a vládne," vysvětlil Cyril Svoboda. Prezident ani dopředu nepožadoval po lídrovi vítězného hnutí Andrejovi Babišovi 101 podpisů poslanců. Před čtyřmi lety je přitom po Bohuslavu Sobotkovi chtěl. "Já jsem člověk, který Ústavu používá tvůrčím způsobem,” odůvodnil své kroky. Protiústavní, ozývají se politologové Někteří politologové s postojem prezidenta zásadně nesouhlasí. "Tohle je podle mě za hranou kreativity Ústavy, je to úplné popření ústavního principu, že vláda se zodpovídá Sněmovně. Pokud v té Sněmovně nedostanete důvěru, tak porušujete úplně základní ústavní princip," myslí si Klára Zlámalová. A podobného názoru je i předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský. "Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Vrcholným interpretem textu Ústavy je Ústavní soud," sdělil. Podle Zlámalové má současný postoj Miloše Zemana jasný důvod. "Pan prezident je hlavně velmi vděčný panu Babišovi, proto mu jde takhle na ruku, že nepostavil svého kandidáta do prezidentské volby," řekla. Podle odborníků Ústava počítá s tím, že se politici dokážou dohodnout a proto nestanovuje jasný termín, jak dlouho může fungovat vláda bez vyslovení důvěry. Řešení prezidenta Zemana má ale své trhliny. "Sněmovna by neschvalovala žádné zákony, byl by problém se státním rozpočtem, muselo by se vládnout v rozpočtovém provizoriu, což je extrémně nepříjemné, protože musíte vycházet z rozpočtu loňského roku, takže by například nebylo možné zvyšovat platy a důchody," upozornila Zlámalová. Reakce politiků Vyjádření prezidenta republiky, že by mu nevadilo, kdyby kabinet nezískal ve sněmovně důvěru, a že by ho nechal vládnout navzdory tomu celé čtyři roky, odsoudila většina stran. Dokonce ani předseda hnutí ANO Andrej Babiš si nedokáže představit, že by vláda bez důvěry fungovala celé čtyřleté volební období. "Respektuji návrh pana prezidenta, ale my určitě nechceme vládnout bez důvěry a uděláme všechno proto, abychom tu důvěru nebo toleranci ve Sněmovně dostali," sdělil Babiš.

"Je to vysvětlování si Ústavy podle toho, jak zrovna pan prezident Zeman potřebuje a my to zásadně odmítáme," prohlásila místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. "Vláda bez důvěry by samozřejmě nebyla dobrou vizitkou České republiky a bylo by to nadúžívání volnosti, kterou Ústava nabízí," přidal se Jiří Dolejš (KSČM).

Podle předsedy Pirátů Jakuba Michálka je tento scénář nerealistický, protože prezident přislíbil naslouchat politickým stranám. Předseda SPD Tomio Okamura je zase přesvědčený, že není možné, aby vládla vláda, která nemá většinový mandát od občanů ČR.

O tom, kdo získá třetí pokus pro sestavení vlády po dvou neúspěšných žádostech o důvěru, rozhoduje předseda Sněmovny. ODS proto chce na tuto pozici prosadit svého předsedu Petra Fialu.