Vývoj na devizovém trhu ve 44. týdnu (30.10.-3.11.2017)

• Na hlavním měnovém páru se euro vůči americkému dolaru po celý týden pohybovalo v rozmezí 1,16 až necelých 1,17 USD/EUR. Do kurzu téměř nepromluvilo středeční zasedání Americké centrální banky (Fed) ani čtvrteční jmenování nového guvernéra Fedu (J. Powell). Tyto řádky jsou však psány v pátek dopoledne, když dnes v odpoledních hodinách budou ještě zveřejněna data z amerického pracovního trhu, která kurzem eurodolaru ještě nepochybně zamíchají.

• V eurozóně byly v tomto týdnu zveřejněny statistiky hodnotící jak minulý hospodářský vývoj (HDP), tak i vpřed hledící ukazatele (index PMI). Začněme nejprve onou minulostí, kterou je předběžný odhad růstu ekonomiky eurozóny ve 3. čtvrtletí. Mezičtvrtletní růst HDP o 0,6 % a meziroční o 2,5 % je pokračováním velmi pozitivních údajů, které v letošním roce chodí z evropské ekonomiky. Po dlouhé době se hospodářsky daří jak velkým evropským zemím – kromě Německa letos i Francii, tak i jihoevropským zemím, které si v předchozích letech prošly obdobím hospodářské recese. Růst evropské ekonomiky se projevuje i na pracovním trhu, když v září poklesla míra nezaměstnanosti na 8,9 %. Ve srovnání s ČR s 2,9 % je to sice výrazně vyšší číslo, ale není to tak dávno, co míra nezaměstnanosti přesahovala v eurozóně 10 %.

• Pozitivní je, že předstihové indikátory jako např. indexy PMI ukazují na pokračující hospodářskou konjunkturu v eurozóně i v závěrečném čtvrtletí letošního roku. Navzdory rostoucí ekonomice však inflace v eurozóně zůstává setrvale pod cílem Evropské centrální banky (ECB). V říjnu spotřebitelská inflace zvolnila na 1,4 % a jádrová inflace dokonce zamířila zpět pod 1 %. A nelze předpokládat, že se v tomto směru v brzké době něco významněji změní.