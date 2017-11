Analytik Patria Finance k výsledkům Apple: Cílovou cenu titulu momentálně revidujeme, s jistotou ponecháváme doporučení „koupit“

Představovat tohoto giganta asi není úplně nutné. Další úspěšný kvartál ukázal škarohlídům, že jejich negativní výhledy točící se kolem kanibalizmu tržeb mezi modely 7, 7 Plus a X, byly mnohdy liché. Tržby narostly meziročně o 12 % na 52,6 mld. USD, přeskakujíce tržní konsensus o 2 mld. USD. Lehounce širší hrubá marže (+10 bps meziročně na 38 %) a pomalu rostoucí provozní náklady posloužily jako odrazový můstek pro čistý zisk na akcii. Ten meziročně narostl o 24 % a s hodnotou 2,07 USD nechal konsensus 1,85 USD v prachu za sebou.



Začněme tedy hezky popořádku s iPhonem. Počet prodaných kusů se zvýšil o 3 % meziročně (tržby +2 % meziročně). Očekávaný nástup nového modelu X tedy nesebral modelům 7 a 7Plus všechen vítr z plachet. Průměrná prodejní cena (ASP) se mezikvartálně zvýšila z 606 USD na 618. Proti předešlému roku zůstala nezměněna.





Prodej iPadů i v tomto kvartálu postupoval dopředu ostrým tempem. Tržby rostly meziročně o 14 %, přičemž se zdá, že se nepotvrdily obavy předešlého kvartálu a silnějším prodejům nebyla obětována cena iPadů. Počet prodaných kusů stoupl o 11 % yoy. Velice příjemným překvapením byl segment Mac (stolní PC a notebooky), jenž meziročně přihodil k tržbám 25 %. Tento růst byl podpořen znatelným zvýšením průměrné prodejní ceny z 1 170 USD (F3Q17) na současných 1 330 USD Služby, pod které spadají produkty jako App Store, iTunes, Apple Music a další, jsou dlouhodobě nejrychleji rostoucím segmentem Apple . Nejinak je tomu i teď, kdy zvedly tržby o 34 % yoy na 8,5 mld. USD . Podíl na celkových tržbách si tím pádem sáhl na 30 %, zatímco před rokem to bylo jen 22 %. Význam tohoto segmentu je, že disponuje relativně vysokou hrubou marží (cca 60 %), čímž podporuje profitabilitu celé společnosti (viz první paragraf).Po stabilizaci Číny v předešlém kvartálu nyní dokonce pozorujeme růst tohoto regionu. Meziroční růst tržeb o 12 % doplňuje mezikvartální růst o cca 22 %. Ve srovnání s předešlým rokem si vedla skvěle také Evropa (+20 % yoy), avšak i Amerika (+14 % meziročně), která musí bojovat s nejobjemnější srovnávací základnou.Aby to management akcionářům ještě trochu osladil, přibalil k výsledkům uspokojivý výhled na další kvartál (F1Q18). Ten počítá s tržbami v rozmezí 84 – 87 mld. USD (konsensus 86,1 mld. USD ) a hrubou marží mezi 38 až 38,5 % (konsensus 38,4 %). Akcie po otevření trhu posilovaly o 2,5 % a aktuálně rostou o 2,9 %.