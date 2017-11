Systém penzí je v nejlepším stavu od r. 2008, dluh klesl na 4 miliardy

Český důchodový systém je v nejlepší kondici za posledních devět let. Jeho schodek letos dál klesal. Na konci září činil 4,11 miliardy korun. Na konci loňska deficit přesahoval ještě 16 miliard a letos v pololetí 7,5 miliardy. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), uvádí ČTK. Za zlepšováním stavu je ekonomický růst s rekordní zaměstnaností a rostoucími výdělky, odvody tak platí víc lidí z vyšších mezd a platů. Podle návrhu státního rozpočtu by se systém penzí v příštím roce mohl dostat do přebytku.

Na důchody se vydává dlouhodobě víc peněz, než kolik se na ně vybere. Systém je tak léta v minusu. Naposledy byl v přebytku před krizí. V roce 2008 do něj přiteklo o šest miliard víc, než se z něj na penze vyplatilo.