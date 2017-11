Gamesky jako Call of Duty posunuly výsledky hospodaření Activision Blizzard daleko za očekávání

Výsledky vývojáře počítačových her opět nechaly konsensus trhu daleko za sebou. Tržby narostly o 17 % yoy na 1,9 mld. USD, zatímco predikce trhu směřovaly k 1,74 mld. USD. Čistý zisk na akcii se nenechal zahanbit a poskočil o 15 % yoy na 0,6 USD. V tomto případě se jednalo o pozitivní překvapení ve výši 0,1 USD.



Pod úspěšný kvartál se podepsalo zejména druhé pokračování úspěšné konzolové hry Destiny, která měla silné prodeje také na PC. 50% podíl digitální distribuce je příznivý pro provozní marže a markantní nákup dalších předmětů v rámci samotné hry je zdrojem dodatečného pravidelného příjmu. Svou stopu na pozitivních číslech nechala také divize pro mobilní hry King, jmenovitě její hvězda Candy Crush.



V současném kvartálu nás čeká pokračování populární akční série Call of Duty. S novým dílem se vývojáři snaží osvěžit značku návratem ke kořenům. Podobný restart se v loňském roce podařil konkurentovi Electronic Arts s jeho sérií Battlefield. Od úspěchu pokračování Call of Duty bude jednoznačně záviset také úspěch dalšího kvartálu. Zároveň bude čtvrtý kvartál roku bojovat s vysokou srovnávací bází, jelikož loni uzřel světlo světa hit Overwatch.





Tomu odpovídá také opatrný výhled managementu, jenž pro poslední kvartál tohoto roku předpovídá meziroční pokles čistého zisku na akcii o 11 % na 0,82 USD Activision před otevřením trhu připisuje 4 %.