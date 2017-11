Akcie v USA opět výš. Výsledková sezóna vrcholí.

Blue-chip index Dow Jones ve čtvrtek dosáhl na nové rekordní ceny na hladině 23 516 bodů a posunul tak své původní absolutní maximum o 0,35%. Technologický Nasdaq se obchodoval nejvýše na značce 6284,25 a futures na benchmark index S&P 500 se dostal na nejvyšší cenu 2585,50. Index VIX opět klesl pod hladinu 10 bodů a ztratil tedy více než 2,5%.

Nasdaq 100 futures (NQ) – denní timeframe

Kvartální výsledky: souhrn nejdůležitějšího

V USA aktuálně probíhá výsledková sezóna a kvartální data tento týden reportovala řada top firem z různých sektorů. Pojďme se ve stručnosti podívat na několik nejdůležitějších. Jak dopadly a co plánují dál?

Tesla

Středa a čtvrtek jistě nebyly dobrými dny pro akcie největšího výrobce elektromobilů Tesla (NASDAQ: TSLA), jehož akcie ztratily téměř 7 % své hodnoty. Firma za třetí kvartál oznámila rekordní ztrátu ve výši přesahující 600 milionů dolarů a zároveň přiznala, že plánová produkce nového Modelu 3 zatím nepřinesla to, co si management sliboval.

Komplikace s produkcí Modelu 3, který je mnohými považován za klíčový pokud jde o budoucí úspěch firmy, se táhne již řadu měsíců a má značný dopad na celkový rozvoj a kredit společnosti. V dopise akcionářům firma píše, že na konci prvního kvartálu 2018 bude schopna vyrábět 5000 kusů Modelu 3 týdně. Původně ale tohoto čísla mělo být dosaženo již ke konci roku 2017.

Facebook

Trochu paradoxní směr nabraly akcie společnosti Facebook (NASDAQ: FB), které i přes lepší než očekávané kvartální výsledky, zamířily dolů. Firma reportovala dokonce nejlepší hospodářské výsledky ve své historii, její CEO nicméně varoval, že se chystá nainvestovat velké množství prostředků do zvýšení zabezpečení, což bude mít vliv na budoucí profitabilitu.

Facebook poprvé ve své historii dosáhl na zisk 10 miliard dolarů, což je o téměř 50 % více, než bylo před rokem v témže období. Možná je to ale poprvé a naposled, protože podle Marka Zuckerberga bude rok 2018 ve znamení velkých výdajů a investic jak do nových video technologií, tak především do zabezpečení. „Bezpečnost našich uživatelů je důležitější, než maximalizace zisku“, prohlásil Zuckerberg.

Apple

Technologický gigant Apple (NASDAQ: AAPL) ve svém posledním finančním čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 19% a dostal se tak na 10,71 miliardy dolarů. Společnost zároveň oznámila, že v tomto období prodala 46,7 milionů iPhonů 8, zatímco předpoklad byl 46,4. Akcie se po zveřejnění dostaly na nové rekordní ceny k hranici $170 a přidaly tak více než 3 %. Firma si slibuje další nárůst zisků po zveřejnění nového modelu iPhone X, který má oficiálně přijít do obchodů první v listopadu.

Apple tak posiluje svoji pozici nejhodnotnější firmy světa a nezadržitelně se blíží k valuaci přesahující 1 trilion dolarů. Za poslední roky přidaly akcie Applu kolem 50 % hodnoty. Firma totiž profituje nejen z prodaných iPhonů a iMaců, ale i z návazného servisu a služeb jako je AppleCare, ApplePay a další. Daňová reforma Donalda Trumpa je další věcí, která může firmě prospět. Už v příštím čtvrtletí firma očekává že bude danit podle nižší sazby 25,5 %.

Makroekonomický kalendář na týden od 6.11.2017 do 10.11.2017

Pondělí

V 0:50 zápis ze zasedání japonské centrální banky

V 9:15 index spotřebitelských cen Švýcarska za říjen

V 9:15 PMI sektoru služeb Španělska za říjen

V 9:55 PMI sektoru služeb a kompozitní PMI Německa za říjen

V 10:00 PMI sektoru služeb a kompozitní PMI eurozóny za říjen

V 11:00 odhad ekonomického růstu eurozóny za říjen

V 11:00 index cen výrobců eurozóny za září

Ve 14:00 promluví předsedkyně Fedu Yellenová

V 16:00 PMI Kanady za říjen

Úterý

Ve 4:30 rozhodnutí centrální banky Austrálie o úrokových sazbách

Ve 4:30 zápis ze zasedání centrální banky Austrálie

V 8:00 průmyslová produkce Německa za září

V 11:00 maloobchodní tržby eurozóny za září

V 16:00 odhad HDP Velké Británie za říjen

Středa

Ve 3:00 dovozy, vývozy a obchodní bilance Číny za říjen

V 9:00 zasedání členů ECB

Ve 14:15 nové stavby domů v Kanadě za říjen

V 16:30 změna v zásobách ropy v USA za poslední týden

Ve 21:00 rozhodnutí centrální banky Nového Zélandu o úrokových sazbách

Ve 22:00 tisková konference centrální banky Nového Zélandu

Čtvrtek

V 0:50 investice do cenných papírů Japonska za poslední týden

V 1:30 půjčky na bydlení v Austrálii za září

Ve 2:30 index cen výrobců Číny za říjen

Ve 2:30 index spotřebitelských cen Číny za říjen

V 7:45 míra nezaměstnanosti Švýcarska za říjen

V 8:00 dovozy, vývozy a obchodní bilance Německa za září

V 8:00 běžný účet Německa za září

V 10:00 ekonomický buletin eurozóny

Ve 14:30 nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA za poslední týden

Ve 14:30 index cen domů Kanady za poslední týden

V 16:00 velkoobchodní zásoby USA za říjen

Pátek

V 1:30 zápis ze zasedání centrální banky Austrálie

V 10:30 výrobní produkce Velké Británie za září

V 10:30 průmyslová produkce Velké Británie za září

V 10:30 obchodní bilance Velké Británie za září

V 18:00 počet aktivních ropných vrtů

Ex-dividend dates na týden od 6.11.2017 do 10.11.2017

Více informací k aktuálním dividendám najdete zde

Earnings na týden od 6.11.2017 do 10.11.2017

Více informací k aktuálním earnings najdete zde