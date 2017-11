Šedesát let od cesty Lajky do vesmíru. Zemřela děsivou smrtí

Svět si připomíná prvního zvířecího kosmonauta - přesně před šedesáti lety se na oběžnou dráhu vydala fenka jménem Lajka. Ukázala lidstvu, že je možné přežít start rakety i stav beztíže. V kosmu ale stejně zemřela. S jejím návratem se totiž ani nepočítalo.

Pro mnohé to je triumfální příběh znamenající radikální posun vpřed v dobývání kosmu. Jeho hlavní hrdinka - fenka Lajka - vyvrátila 3. listopadu 1957 obavy vědců. Když vysílali Laiku do kosmu, mnozí si mysleli, že mimo zemskou atmosféru není život možný. Proto bylo nezbytné získat data, která prokážou, že to tak není.

Tato data přišla ze senzorů na vesmírné lodi Sputnik 2. Lajka byla uvnitř a její tep se při startu sice výrazně zrychlil, pak se ale dostal do normálu. To byl důkaz, že přežít cestu do vesmíru i pobyt v něm je možné.

Po několika hodinách se však projevilo technické selhání, které způsobilo přehřátí kabiny a smrt pejska - její tělo nevydrželo stres a přehřátí organismu. To se ale světová veřejnost dozvěděla až v roce 2002. Sovětská propaganda po celou dobu své existence tvrdila, že se nic nepokazilo a Lajka přežila několik dní.

"Vesmírný program pomáhal v té době Sovětskému svazu zaujmout první místo ve světové aréně," řekl předposlední Dmitri Velichko. Pro leckoho je to tak hlavně příběh lží jedné diktatury. Jiní vnímají Lajku jako symbol krutosti vůči zvířatům. V Rusku odkaz feny, která našla ve vesmíru smrt, připomíná několik pomníků.

"Má skoro přesně stejný oděv, jako měla Laika. Oblečená byla do lehkého skafandru. Schválně vybírali feny, které vážily pod 5 nebo 6 kilo, takže nebyl problém je obléct," řekl novinář Yuri Salnikov.

Tři roky po Lajce se poprvé podařilo dostat živé tvory do vesmíru a zase zpět. Tohle prvenství si připsaly fenky Bělka a Strelka. Ty definitivně otevřely brány kosmu pro lidské kosmonauty.