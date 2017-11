Apple má dobře skrytou, ale nebezpečnou Achillovu patu

Hodně dnes slyšíme o tom, jak si současní technologičtí giganti nakonec podmaní finanční služby. V případě společnosti Apple je ale možné, že trend je opačný a finance si skrytým způsobem podmaňují ji. Apple totiž provádí finanční operace, které na sebe podle odhadů The Economist váží 262 miliard dolarů aktiv a 108 miliard dolarů dluhu. Firma pak od roku 2011 provedla obchody s cennými papíry ve výši 1,6 bilionu dolarů. V některých ohledech se tak dá tvrdit, že finanční aktivity Applu dosahují asi poloviny aktivit Goldman Sachs.



Hypotetická divize „Apple Capital“, má na starosti tři hlavní aktivity. Investuje obrovskou horu hotovosti, kterou firma generuje, a to většinou do cenných papírů s vysokým ratingem. K tomu používá deriváty jako zajištění proti kurzovému riziku a riziku spojenému s pohybem sazeb. A nakonec spravuje dluhovou zátěž firmy, která je pátou nejvyšší v USA. Vydává tedy obligace a snaží se minimalizovat daňovou zátěž.





Od roku 2011, kdy zemřel Steve Jobs, rostla aktiva Applu ve srovnání s tržbami dvojnásobnou rychlostí. Investice nyní tvoří asi 32 % tržní hodnoty společnosti a investiční zisky představují přibližně 7 % hrubých zisků společnosti. To je již velké číslo i ve srovnání s tradičními finančními společnostmi. Apple Capital tedy podle různých měřítek dosahuje 30 – 85 % velikosti Goldman Sachs a 22 – 42 % velikosti GE Capital v roce 2007, kdy byla na svém vrcholu. Jenže Apple Capital se v jedné podstatné oblasti liší: Nebere depozita a má mnohem nižší dluhovou páku.

V čele GE capital i Goldman stáli finančníci, kteří se hnali za zisky a poskytovali velký objem úvěrů. Apple Capital nemá za primární cíl generovat zisky, ale jeho rizikovost i přesto znatelně roste. Stále více totiž investuje do rizikovějších aktiv, používá více derivátů a roste geografická propast mezi tím, kde se firma zadlužuje a kde generuje hotovost. Zahraniční zisky totiž nejsou repatriovány a domácí byznys tak povětšinou musí utáhnout odkupy, dividendy a splácení dluhů.



Apple je natolik ziskový, že je téměř nemyslitelný pád Apple Capital. Tedy i to, že by firma potřebovala pomoc, které se dostalo GE či GM. I tak by ale tato pomyslná divize mohla celou firmu poškodit. Stačily by na to ztráty z investičních portfolií generované například růstem sazeb. Další prudký růst investičních aktiv by také mohl vést k zájmu regulátorů. Takže současný management Applu by si měl dávat pozor, aby namísto penetrace do oblasti finančních služeb nakonec finance netáhly firmu pod hladinu.