Budoucnost poradenství? Online!

Poradce 2020 je dobře známým pojmem u téměř dvou tisíců finančních poradců v Česku, zejména díky svým online metodickým nástrojům a aplikacím. V čem konkrétně ale poradcům pomáhá, kam směřuje a proč?

Bonnet (a jeho Poradce 2020) je inovačním tahounem tuzemského trhu finančního poradenství už třetím rokem. Přibývá inovací, klientů i poradců, které přilákala možnost vyzkoušet si systém Bonnetu nezávazně a zdarma.

Smysl online řešení potvrzují i čísla. Například rok od spuštění nového systému na pojištění majetku vzrostla online produkce o 70 %. Ovšem aniž by klesl offline, tedy sjednání smluv přes aplikace pojišťoven a papírové smlouvy. Na jakých základech tedy Poradce 2020 stojí?

Filtr hypoték

Aplikace na porovnání hypoték od více než deseti bank. Ať už má klient jakýkoliv příjem, jakoukoliv nemovitost , jakékoliv požadavky, srovnávač přehledně seřadí jen ty nabídky, které jeho požadavkům odpovídají.

Pojištění bez podpisu

Cestovní a pojištění majetku zcela bez podpisu pro klienty i poradce. Trvá maximálně pět minut, poradce nemusí nic posílat pojišťovně nebo ukládat zvlášť do systému. Formulář je sjednocený pro všechny pojišťovny, data denně aktualizována, včetně veškerých slev.

Provize bez čekání

U pojištění cest a majetku mají poradci kompletní provizi nejpozději do 14 dní. Na rozdíl od konkurence, kde na odměny čekají i dva měsíce.

Metodika životního pojištění

Unikátní metodický nástroj Bonnetu pro výběr životního pojištění. Systém čítá na 150 parametrů a jde do těch nejmenších detailů, včetně slev a bonusů. Ať už klient chce do pojistky zahrnout pojištění zad nebo zdraví v době těhotenství.

Automatický záznam jednání

Projít s klientem nabídku, to samé zadat do systému a ještě jednou zapsat do záznamu jednání. Tohle v Bonnetu odpadá. Aplikace veškeré kroky poradce při sjednání zaznamená a automaticky vygeneruje zprávu pro systém, pojišťovnu i pro klienta. Poradci ušetří s každým prodejem 15 minut času, ale především nemusí jeden úkon zbytečně opakovat.

Jednotné formuláře

Všechny pojišťovny mají v Bonnetu jednotné formuláře. Díky nim a “side by side” zobrazení je systém nejpřehlednější na trhu.

Relevantní zdroje a pravidelná aktualizace

Jen Poradce 2020 udrží v hlavě detaily nabídek 15 pojišťoven se všemi změnami! Bonnet při tvorbě systému spolupracuje s finančními subjekty, poradci i ČNB . Informace k produktům pochází přímo od bank a pojišťoven, které pravidelně kontrolují denní aktualizace, takže poradci nemusí nic ověřovat.

Online na pevných základech

Dobrý a funkční online nikdy nestojí sám o sobě, ale souvisí i s funkční lidskou podporu. Poradci v Bonnetu mají k dispozici koordinátory, technologickou a právní podporu a telefonický servis.

“Pro hodně firem bývá online zázemí poradců jen hezkým doplňkem. Pěknou mašlí, na kterou utáhnete méně zkušené a mladé poradce. Mnohdy ale pěkné balení jen maskuje roky stagnace a zastaralé nefunkční systémy. Je řada firem, která se na jedné straně chlubí online srovnávačem ale smlouvy stále uzavírají po telefonu a vyplňují papírové formuláře,” říká ředitel obchodní sítě Jan Steinbauer a dodává, že dobrý online musí vždy vycházet z řemesla a potřeb poradců.