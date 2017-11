ČEZ (Koupit, 12m cíl = 542 CZK) - Provozní výkonnost meziročně horší, čistý zisk výrazně vyšší (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: úterý, 7. listopadu 2017

Podle našich odhadů výroba elektrické energie společnosti ČEZ v třetím čtvrtletí meziročně mírně vzrostla. Na ziskovost by mělo pozitivně působit vyšší využití jaderných elektráren, nicméně měly by převážit negativní faktory v podobě nižších realizovaných cen a zvýšených nákladů na nákup povolenek. V oblasti nové energetiky by mělo být meziroční zlepšení z velké míry ovlivněno zaúčtovaným odpisem části polského projektu Ecowind v loňském třetím čtvrtletí. V segmentech distribuce a těžby nečekáme výrazné meziroční změny, u prodeje by mohlo dojít k mírnému zhoršení. Celkově tak předpokládáme, že tržby ČEZ za třetí kvartál pouze mírně klesnou k 46 mld. CZK. Provozní zisk před odpisy a amortizací EBITDA by se měl snížit o tři procenta na 10,4 mld. CZK.

Za očekávaným propadem provozního zisku o více jak 20 % stojí zvýšené odpisy o 5,6 % vlivem zařazení elektrárny Prunéřov do dlouhodobého majetku firmy. Naopak se zařazením zmodernizované elektrárny Ledvice v našich odhadech nepočítáme. Na úrovni čisté ziskovosti odhadujeme růst o 27 % na 1,03 mld. CZK. Meziroční růst je ovlivněn především odpisy části goodwillu v Turecku a vyššími ztrátami z derivátových obchodů s komoditami, které negativně ovlivnily výsledky hospodaření za třetí kvartál minulého roku. Naproti tomu v letošním třetím čtvrtletí budou negativně působit meziročně vyšší úrokové náklady, které jsou výsledkem zařazení Prunéřova, v rámci kterého se tyto náklady již dále nekapitalizují a účtují se rovnou do výsledovky.

Výhled společnosti: Nejvyšší soud v Brně zrušil rozhodnutí nižších instancí ve sporu se SŽDC o náhradu škody za nasmlouvanou, ale neodebranou elektřinu za rok 2010, za což ČEZ již v roce 2015 získal 1,13 mld. CZK. Podobný spor se vede i o nasmlouvanou, ale neodebranou elektřinu za rok 2011, kdy SŽDC by měla celkově zaplatit 1,2 mld. CZK. Tato částka tak byla součástí letošního výhledu managementu na očištěný čistý zisk ve výši 19 mld. CZK. Otázkou je, zda společnost svůj výhled o to zhorší, či do něj zakomponuje prodej bulharské elektrárny ve Varně, který by tak výpadek ze sporu s SŽDC víceméně kompenzoval. Bude záležet na rychlosti rozhodnutí tamního regulátora. U stávajícího výhledu na EBITDA ve výši 53 mld. CZK změnu nepředpokládáme.

Srovnání s konsensem: