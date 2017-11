Čínu čeká v roce 2018 zpomalení. Jak správně rozumět čínským statistikám?

První takovou statistikou je mezinárodní obchod, protože čínský vývoz a dovoz je možné jednoduše porovnat se statistikami ostatních států a zjistit tak, nakolik jsou údaje přesné. Můžeme provádět drobné úpravy vycházející z odlišných přístupů, ale hlavní trendy je v takovém případě těžké manipulovat.

Čínský dovoz zrcadlí snahu zlepšit životní prostředí, roste s objemem železniční dopravy

Obchodní bilance Číny je výrazně ovlivňována mezinárodními vyhlídkami. V roce 2016 se nejprve na zpomalení čínského exportu odrazil nižší růst na rozvíjejících se asijských trzích i oslabení v eurozóně a Spojených státech. Od poloviny roku 2016 dochází k boomu dovozu, což odráží silnou domácí poptávku i odhodlání země vybudovat strategické, zejména ropné rezervy.

Když se podíváme na dovoz, vidíme snahy Číny zlepšit životní prostředí díky strategii Pekingu zaměřené na zvýšení dovozu kvalitnějších surovin. Peking v září 2017 dovozem železné rudy poprvé prolomil hranici 100 milionů tun, což poškozuje lokální, méně kvalitní nabídku. Růst čínského dovozu je také spojován s vyšším objemem nákladní železniční dopravy. V září 2017 se tento ukazatel zvýšil meziročně o 14,6 % (v září dosáhl téměř nejvyšší úrovně od konce finanční krize).

Jak uvádějí Fernald, Hsu a Spiegel v článku „Falšuje Čína svá čísla? Důkazy z dat obchodních partnerů (Is China Fudging its Figures? Evidence from Trading Partner Data) “, objem nákladní železniční dopravy v období 2008 až 2014 představoval nejlepší výsledky mezi jednotlivými alternativními ukazateli dokládajícími čínský dovoz. Tyto ukazatele společně s PMI čínské výroby nabízejí obraz pevné ekonomiky. Pozitivní energie vnímaná během prvního pololetí však mizí. Vzhledem k analýze hlavních ukazatelů, které úspěšně pomohly předpovědět trend ekonomického růstu Číny, očekáváme v příštím roce poněkud horší statistiky. Proč?