Ranní přehled J&T: Pražská burza včera s nepatrnou ztrátou, ČNB podle očekávání

Pražská burza Index PX: 1,066 bodů (-0.1% d/d); objem: 410 mil. Kč

Pražská burza uzavřela čtvrteční obchodování nepatrnou ztrátou 0,14 % (1 066,2 b.).

Největší aktivita byla opět na akciích ČEZ. Titul dosáhl objemu 172 mil. Kč, což je v porovnání s obchodováním v tomto týdnu sotva poloviční objem. ČEZ po výrazném růstu minulých dní tentokrát oslabil a skončil o 0,7 % níže na hodnotě 481,30 Kč. Společnost ČEZ zveřejní hospodářské výsledky v úterý 7. 11. a reportovaná čísla a výhled by mohly být impulsem pro další směr obchodování. Komerční banka (-0,16 %, 943,5 Kč) a Erste Group (-0,05 %, 955,5 Kč) uzavřely před svými kvartálními výsledky nepatrnou ztrátou.

USA Dow Jones: 23,516 (+0.3%); S&P500: 2,580 (+0.0%); Nasdaq: 6,715 (-0.0%)

Americká centrálna banka bude mať nového šéfa a tým sa stane Jerome H. Powell, ktorý po štyroch rokoch vymení Janet Yellen. Hodinu pred včerajším uzatvorením trhu oznámil danú nomináciu prezident Donald Trump. Wall Street danú nomináciu očakával a tak akcie na tuto skutočnosť zareagovali pokojne. Úvod dňa bol mierne nervózny a to kvôli americkej daňovej reforme. Nejasnosti poslali indexy do približne pol percentných strát. Za poklesom stáli aj horšie výsledky technologických gigantov, kde Tesla Motors klesla o - 6,8 % po horších výsledkoch. Takisto GoPro (-10 %) a Fitbit (-4,5 %). Apple predviedol volatilný deň, kde otočil svoj nepriaznivý vývoj a uzavrel deň pred svojimi kvartálními výsledkami +0,7 %. Vo všeobecnosti sa pred uzatvorením trhu vrátili kupci, Dow Jones končí na svojich nových historických maximách a S&P 500 s technologickým Nasdaq na nule. Zlato bez pohybu, dolár oslabil o 0,35 %.



Komentář k devizovému trhu

Koruna k euru ve čtvrtek dopoledne lehce posilovala, krátce se dostala i na nové 4leté maximum 25,53 CZK/EUR, ale odpoledne prudce propadla o 20 haléřů a nakonec se stabilizovala lehce pod 25,7 CZK/EUR. Trh zklamal relativně holubičí výhled na další vývoj sazeb ČNB, což přebilo i očekávané zvýšení sazeb. Ostatní měny v regionu opět zůstaly bez větších změn. Euro k dolaru se nadále obchodovalo kolem 1,165 USD/EUR, jen na závěr euro mírně posílilo. Koruna k dolaru kolísala kolem úrovně 22,0 CZK/USD. Velký propad zaznamenala britská libra, která i přes zvýšení sazeb od Bank of England ztratila k dolaru téměř 1,8 % a klesla na měsíční minimum 1,307 USD/GBP. Investory zklamal velmi holubičí tón Bank of England a opatrný výhled na další vývoj sazeb.

Kalendář – významné události

D. Trump nominoval na nového šéfa Fedu Jeroma Powella

07:15 – Air France: výsledky za 3Q/17

09:00 – ČR: obchodní bilance (září)

13:30 – USA: změna zaměstnanosti a míra nezaměstnanosti (září)

13:30 – USA: obchodní bilance (září)

15:00 – USA: ISM index nákupních manažerů ve službách (říjen)

15:00 – USA: průmyslové zakázky (září)



Přehled

ČR

Komerční banka: Zisk podpořen rozpouštěním opravných položek, provozní úroveň pod odhady

Erste Group: Výsledky v souladu s odhady, pozitivní trendy pokračují

Makro: ČNB zvýšila sazby, ale představila jen opatrný výhled pro příští rok

EPH blízko nákupu společnosti Škoda Transportation



ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI

Alibaba: Silné výsledky hospodaření a vyšší výhled

Evolent Health výrazně nad očekáváním trhu

Apple: Výsledky nad odhady na tržbách i zisku

Teva: Výsledky lehce zaostaly za očekáváním, ale opětovně snížený výhled



Zprávy o společnostech

Erste: neutrální/pozitivní zpráva; Doporučení: Držet; Cílová cena: 34 EUR

Erste Group reportovala za 3Q čistý zisk ve výši 363 mil. EUR, mírně nad očekáváním trhu (350 mil. EUR). Provozní úroveň byla bez výraznějších překvapení. Úrokové výnosy vzrostly o 1 % r/r na 1 086 mil. EUR, což je první meziroční růst po více jak 5 letech.

Objem úvěrového portfolia vzrostl o 7 % r/r a nadále postupně akceleruje (+6 % ve 2Q). Růst výnosů z poplatků je podpořen především poplatky z obchodování s cennými papíry a za správu majetku. Provozní náklady pokračují v pozvolném růstu.

Kvalita úvěrového portfolia se opět výrazně zlepšila a podíl nesplácených úvěrů klesl na 4,3 % (4,7 % ve 2Q), rozpouštění opravných položek pak bylo vyšší než jejich tvorba o 33 mil. EUR (oček. -37 mil. EUR), což je také hlavní příčina překonání odhadů na úrovni čistého zisku.

Management dále potvrdil předchozí výhled na tento rok, kde očekává návratnost vlastního kapitálu (ROTE) nad úrovní 10 %. Pro příští rok je pak výhled managementu stejný, ROTE více jak 10 % při stabilních či mírně rostoucích provozních výnosech, stabilních provozních nákladech a rostoucích rizikových nákladech. Podle našich projekcí je zmíněný výhled poměrně konzervativní pro tento rok (oček. kolem 11 %) a v souladu s našimi výpočty pro příští rok (oček. 10,2 %).

Celkově jsou výsledky bez výraznějšího překvapení a potvrdily všechny dosavadní pozitivní trendy v hospodaření banky. Očekáváme dnes mírně pozitivní reakci akcií. Nicméně zlepšující se hospodaření Erste je z našeho pohledu již v ceně akcií reflektováno a prostor pro další výrazný růst ze současných úrovní je z našeho pohledu omezený.







KB: neutrální/negativní zpráva; Doporučení: Držet; Cílová cena: 1 015 Kč

Komerční banka dosáhla ve 3Q 2017 čistého zisku ve výši 3 528 mil. Kč, čímž překonala odhady trhu (3 314 mil. Kč). Pozitivní překvapení pramení výhradně z opravných položek, u kterých banka již třetí kvartál v řadě reportovala kladný výsledek. To znamená, že rozpouštění dříve vytvořených opravných položek bylo vyšší než tvorba nových. Na úrovni provozních výnosů zaostaly mírně za odhady všechny položky. Jak již management dříve avizoval, dochází k výraznému zpomalení růstu úvěrového portfolia. Celkový objem úvěrů vzrostl meziročně o 5 % (+8 % ve 2Q), po očištění o volatilní repo operace pak byl růst pouze 2 %. Objem korporátních úvěrů dokonce poklesl přibližně o 3 %. Podíl nesplácených úvěrů poklesl na 2 % (2,6 % ve 2Q). Čistá úroková marže výrazně propadla na 2,2 % (2,5 % ve 2Q) kvůli silné konkurenci a omezeným možnostem reinvestování klientských vkladů. Meziroční propad čistého zisku je dán jednorázovým ziskem z prodeje podílu v CATAPS ve 3Q 2016, po očištění by čistý zisk vzrostl o 9 % r/r.

Kapitálová přiměřenost banky byla na konci září na úrovni 16,8 %, vysoko nad požadavky regulátora (15,4 %). V první polovině října KB přijala podřízený dluh ve výši 100 mil. EUR s 10letou splatností a možností předčasného splacení po 5 letech. Tyto prostředky budou po schválení regulátorem součástí Tier 2 kapitálu a celkový dopad do kapitálové přiměřenosti by měl být 0,58 %.

Celkově hodnotíme výsledky mírně negativně kvůli zklamání na provozní úrovni. Na druhou stranu pozitivní je silná kapitalizace banky a vyšší čistý zisk, který umožní vyplatit KB solidní dividendu. V rámci konferenčního hovoru, který se koná dnes ve 14:00, bude investory nejvíce zajímat, zda současná nepříznivá situace na trhu s úvěry bude mít pouze dočasný charakter, nebo zda bude přetrvávat po delší dobu. Očekáváme dnes mírně negativní reakci akcií.

Makro



Bankovní rada ČNB včera podle očekávání rozhodla o zvýšení 2T repo sazby o 25 bazických bodů na 0,50 %. ČNB letos podruhé (srpen, listopad) zvýšila úrokové sazby. Hlasování bankovní rady bylo jednomyslné (7-0) a i přes předchozí komentáře se nakonec nenašel nikdo, kdo by požadoval vyšší zvýšení sazeb (o 50 bb). Centrální banka představila novou makroekonomickou prognózu, ve které opět zvýšila odhad růstu pro letošní i příští rok, přičemž inflace by se měla nejen letos, ale i celý příští rok držet mírně nad cílem (2 %). Ovšem výhled pro úrokové sazby zůstal opatrný, ČNB počítá pouze se dvěma zvýšeními v příštím roce. V posledních týdnech zaznělo z ČNB několik hlasů, které volaly po razantním utažení měnové politiky, ale nakonec v bankovní radě převážil názor, že ČNB nemusí spěchat se zvyšování sazeb, či vzhledem k ECB ani moc nemůže.

Vývoj kurzu koruny pravděpodobně ovlivní, kdy a jak často bude ČNB zvyšovat sazby v příštím roce, ale

očekáváme, že v prosinci sazby spíše zůstanou beze změny a k dalšímu zvýšení dojde až v únoru. Následně by sazby měly zůstat beze změny a další zvýšení by mohlo přijít až na konci 2018. Koruna v reakci na opatrný výhled oslabila o 15 haléřů na 25,7. Výnosy na peněžním trhu klesly, v případě 5letého úrokového swapu o 10 bodů na 1,49 %.



Dluhopisy

EPH Podle spekulací zpravodajských portálů je Daniel Křetínský se svou společností EPH blízko nákupu výrobce vlaků Škoda Transportation. Spekuluje se o ceně 30 mld. Kč. Situaci budeme sledovat vzhledem k vydaným dluhopisům a zadlužení EPH (kovenanty).

Zahraniční společnosti

Apple: (+) Apple oznámil za fiskální 4Q, končící v září, čistý zisk na akcii ve výši 2,07 USD (oček. 1,87 USD) při 12% růstu tržeb r/r na 52,6 mld. USD (oček. 50,7 mld. USD). Společnost prodala za reportované období 46,7 mil. telefonů iPhone (+14 % r/r; oček. 46,1 mil.) při průměrné prodejní ceně 618 USD (oček. 633 USD). Solidní růst vykázaly i tržby z ostatních produktů společnosti (Mac +25 %, iPad +14 %, služby +34 %). V právě probíhajícím fiskálním 1Q Apple očekává tržby v rozmezí 84 – 87 mld. USD (oček. 84,5 mld. USD), což by znamenalo nejlepší výsledek v historii společnosti.

Kvartální dividenda je pak 63 centů (1,5% anualizovaný hrubý dividendový výnos), na stejné úrovni jako v předchozím období. Objednávky nového telefonu iPhone X jsou pak podle šéfa společnosti velmi silné. Akcie reagovaly v poobchodní fázi růstem o 3 %.

Evolent Health: (+) Americký poskytovatel softwaru a konzultačních služeb ve zdravotnictví Evolent Health vykázal tržby za 3Q17 108,4 mil. USD, nad odhadem trhu 104,4 mil. a nad nejvyšším odhadem, a upravený zisk EBITDA 2,6 mil. USD, zatímco trh čekal cca nulový výsledek. Šlo o první kvartál s kladnou

EBITDOU v historii firmy. I čistá ztráta na akcii byla nižší, než se čekalo (4 centy vs. oček. 8 centů). Firma oznámila rozšíření spolupráce s Premier Health a akvizici nového klienta Beacon Health. Management čeká na 4Q17 tržby 110 – 112 mil. USD a EBITDU 3 – 4 mil. USD, zatímco trh čekal 2,15 mil. Výsledky hodnotíme pozitivně.

Alibaba Group: (+) Alibaba včera zveřejnila výsledky za účetní kvartál 2Q18, které byly už poněkolikáté v řadě nad odhady trhu. Tržby 55,1 mld. RMB překonaly odhad trhu 52,1 RMB a představovaly meziroční růst o 61 %. Tahounem tržeb byl hlavní segment prodejů přes internet, který přidal 63 %. Cloudové služby se zdvojnásobily (+99 % r/r), segmenty zábavy a inovací rostly menším dvojciferným tempem. EBITA marže činila 42 %, pouze o 1 proc. bod pod loňskými 43 %, zatímco trh čekal pokles cca na 40 % vzhledem k investicím a expanzi do segmentů s menší marží. Upravený zisk na akcii 8,57 RMB byl nad odhadem trhu 6,86 RMB. Management zvýšil výhled na růst tržeb ve fisk. roce 2018 na 49 – 53 % r/r, zatímco do teď čekal 45 – 49 %. Zvýšení výhledu reflektuje rychlý růst nákupů přes internet v Číně. Firma vytvořila silné volné cash flow 22,5 mld. RMB, tj. s konverzí z tržeb cca 43 %.

Teva: (-) Teva včera představila výsledky za 3Q17, které lehce zaostaly za očekáváním, ale výrazněji snížila výhled na 2017. Tržby za 3Q17 dosáhly 5,6 mld. USD (+1,0 % r/r) vs. oček. 5,63 mld. USD a očištěné EPS na 1,0 USD (-23,7 % r/r) vs. oček. 1,05 USD. Společnost uvedla, že vzhledem ke zvýšené

konkurenci padají ceny jejích generických léčiv více, než očekávala, a kvůli tomu je nucena opětovně snížit svůj výhled na rok 2017. Aktuální výhled je očištěné EPS v rozmezí 3,77 - 3,87 USD ze 4,30 – 4,50 USD a tržby v rozmezí 22,2-2,3 z 22,8-23,2 mld. USD. Snížený výhled se rovněž odráží ve schopnosti generovat volné peněžní toky, což je pro velmi zadluženou Tevu výrazný problém.

Jen připomínáme, že Teva se výrazně zadlužila po akvizici generické divize od Allerganu. Tlak na akcie je dále umocněn nedávným zopakováním plánu Allerganu prodat svůj 9,9% podíl v Tevě během následujících kvartálů. Trh aktuálně čeká na to, že nový generální ředitel oznámí strategické plány na prodej některých aktiv (pomůže snížení zadlužení) a objektivní výhled na rok 2018.