ČNB zklamala investory, koruna oslabuje; nebude to ale trvat dlouho (Ranní zpráva z finančního trhu)

Pátek bude patřit údajům z amerického trhu práce, kde v říjnu došlo k obnovení alespoň části ztracených pracovních míst kvůli hurikánům. Předpovědi sice počítají s velkou mírou nejistoty, i tak by ale dnešní čísla měla nasměrovat Fed k prosincovému zvýšení sazeb. V České republice bude zveřejněn zářijový zahraniční obchod, který po letní vývozní pauze vykáže solidní přebytek.

Americký trh práce se v říjnu alespoň částečně zotavil

Říjnová data z amerického trhu práce by měla alespoň částečně vykompenzovat nepříznivé zářijové statistiky, které byly ovlivněny především přírodní katastrofou v Texasu (hurikán Harvey). Konsenzus trhu předpokládá, že v říjnu bylo vytvořeno 313 tis. nových pracovních míst. Výhled SG je konzervativnější a očekává pomalejší zotavení trhu práce (200 tis. nových míst). Míra nezaměstnanosti by mohla mírně vzrůst díky návratu lidí na trh práce.

Ohledně dnešní statistiky panují velké nejistoty. I přesto má Fed namířeno k dalšímu zvýšení úrokových sazeb na prosincovém zasedání, jak naznačil ve středu.

Dolar mírně oslabil kvůli zklamání z americké daňové reformy

Dolar včera vůči euru ztratil dvě desetiny procenta, když se kurz posunul těsně nad 1,165 USD/EUR. Investory zklamal republikánský návrh daňové reformy, který obsahuje vyšší zdanění repatriovaných zisků amerických firem. To by ohrozilo návrat kapitálu do USA, a tak i investice v americké ekonomice.

Německá nezaměstnanost v říjnu setrvala na 5,6 %, nejnižší úrovni od sjednocení země, kam se dostala už v září. Expanze ekonomiky tak pokračuje i v závěrečném čtvrtletí roku.

Zahraniční obchod se v září vrací k výrazným přebytkům

Po slabých letních měsících, kdy vývozy srazily celozávodní dovolené především v autoprůmyslu, by bilance českého zahraničního obchodu měla v září vykázat slušný přebytek 22,0 mld. CZK díky plnému obnovení výroby a exportů. Rizikem však je, že došlo zároveň k vyššímu růstu vývozů, než očekáváme. Rozjíždí se totiž investiční aktivita, která je dovozně velmi náročná.

Koruna po zasedání ČNB oslabila, brzy se ale vrátí zpět

Kurz koruny vůči euru se v reakci na tiskovou konferenci guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka posunul o zhruba 15 haléřů až k úrovni 25,70 CZK/EUR. Investoři reagovali výprodejem korun na zveřejnění opatrného výhledu centrální banky pro úrokové sazby, který předpokládá pro příští rok jen zhruba dvojí zvýšení sazeb.

Podle naší prognózy ale bude nakonec ČNB agresivnější. Očekáváme, že k růstu sazeb dojde v roce 2018 dokonce čtyřikrát díky pokračujícímu růstu ekonomiky a inflaci setrvávající kolem dvouprocentního cíle centrální banky. Včerejší oslabení koruny tak představuje zajímavou příležitost pro tu část trhu, která očekává podobně rychlé utahování měnových podmínek. Během příštích dnů by se tak koruna mohla začít opět posilovat, a to až k úrovni 25,50 CZK/EUR.

Kompletní analýzu včerejšího zasedání a náš výhled naleznete v reportu ČNB Focus: http://bit.ly/CNB4Q17CZ

Kurzy ostatních regionálních měn, zlotého a forintu, včera skončily na svých středečních úrovních 4,236 PLN/EUR a 311,2 HUF/EUR.