Rozbřesk: Koruna po zvýšení sazeb oslabila, proč? Přinese prosinec další zvýšení sazeb?

Česká národní banka zvýšila sazby, jak slíbila, a koruna v reakci oslabila ke 25,70 EUR/CZK. Jaký je důvod, a jsou ztráty trvalé?



Hlavním důvodem je oficiální prognóza ČNB, která sice narýsovala vyšší růst i inflaci (oproti srpnu), ale výhled na sazby zůstává nezměněný. To není velké překvapení v horizontu 2 let, kde nebylo moc důvodů zvyšovat “konečný” cíl pro sazby na 2 %. Trochu překvapivé jsou ale velice vlažné sázky na růst sazeb v nejbližších kvartálech. Část trhu bezesporu věřila, že nová prognóza růst sazeb urychlí… Nestalo se tak a prognóza implikuje další zvýšení sazeb až v druhé polovině příštího roku. I proto asi někteří investoři včera z koruny opatrně “vyskakovali”.



Guvernér sice mluvil o tom, že bankovní rada vidí nadále (vzhledem k prognóze) spíše pro-inflační rizika a nevyloučil tedy růst sazeb v prosinci. To by se ovšem některé z pro-inflačních rizik muselo naplňovat. Ekonomický vývoj nebo kurz koruny by se jednoduše musely odchýlit od prognózy. Do prosince připadá v úvahu snad jen slabší kurz koruny. Pohyb o 10 haléřů ale asi centrálním bankéřům stačit nebude. Po příští prognóze (únor) ostatně budeme moudřejší, protože ČNB začne zveřejňovat kurz koruny, na kterém je postavená aktuální prognóza i predikovaný růst sazeb…



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna včera po zasedání ČNB oslabila a sázky na další růst sazeb (na FRA kontraktech) lehce zeslábly. To vše v důsledku relativně mírného nárůstu sazeb implikovaného korunou v nejbližších kvartálech. I když korunu může mírnější trajektorie nárůstu načas zbrzdit, rozhodující pro její úspěch je podle nás v tuto chvíli vnější prostředí (záporných úrokových sazeb v EMU). I proto v nejbližší době nečekáme masivnější odchod spekulantů sázejících na zisky koruny.



Zahraniční forex

Britská centrální banka na listopadovém zasedání rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 25 bodů na 0,5 procenta. Tento výsledek se čekal. Jde o první nárůst sazeb za více než deset let, ale další zřejmě přijde až po delší přestávce. Rétorika BoE už není tak jestřábí jako minule a vracejí se do ní obavy z brexitu. Rozhodnutí o sazbách nebylo jednomyslné. Libra na zprávy z BoE reagovala oslabením, výnosy britských giltů klesají.



Jinak velmi důležité statistiky z amerického z trhu práce budou dnes odpoledne zveřejněny trochu ve stínu předchozích událostí (jmenování nového šéfa Fedu a daňové reformy). Lze čekat velmi silný přírůstek nových míst, což můžeme považovat za kompenzaci slabého září (kdy řádily hurikány). Zajímavé však mohou být především mzdové údaje - pokud přijde pozitivní překvapení, dolar by z toho mohl lehce profitovat.



Ropa

Cena ropy Brent stále zůstává nad šedesátidolarovou hranicí. Včerejšek nebyl z hlediska zpráv z trhu příliš zajímavý.



Dnes asi nejvíce pozornosti přitáhnou data o aktivitě amerických producentů, avšak dopad na trh by měl být minimální. Pozornost se již začíná soustředit na konec měsíce, kdy se sejde OPEC a zřejmě prodlouží současnou dohodu na omezení produkce ropy. Čekání zpestří tradiční data o týdenních zásobách v USA a ve středu 14. listopadu i publikace měsíční zprávy z trhu s ropou od IEA.