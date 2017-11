Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

3. 11. 2017

Podíl zaměstnanců pracujících na směny je v Ústeckém kraji téměř dvojnásobný než v Praze

V roce 2016 pracovalo na směny 1 207,8 tis. osob, tj. 29 % všech zaměstnanců ve věku 15–64 let. Tento podíl je pátý nejvyšší v rámci celé EU28. Vysoká je směnnost v ČR jak u mužů, tak i u žen. Velké rozdíly jsou v úrovni směnnosti mezi jednotlivými kraji republiky.

V rámci výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) jsou od roku 2002 zjišťovány údaje o účasti respondentů ve směnové práci podle jednotné metodiky Eurostatu[1]. V posledním desetiletí se jejich podíl stabilizoval na úrovni 28–29 % (v minulém roce dosáhl přesně 29,0 %). V absolutním vyjádření pracovalo v roce 2016 na směny celkem 1 207,8 tis. zaměstnanců.

A. V řadě odvětví a skupin zaměstnání je směnová práce běžně uplatňována

Nejvíce zaměstnanců pracovalo na směny ve zpracovatelském průmyslu (536,0 tis.), v obchodu (145,5 tis.), v sekci zdravotnictví a sociální péče (138,6 tis.) a v dopravě a skladování (106,2 tis.). V těchto čtyřech odvětvových sekcích pracovaly více než tři čtvrtiny všech směnujících zaměstnanců. Práce na směny je významná i v dalších odvětvích. V sekci těžba a dobývání pracovala na směny téměř polovina všech zaměstnanců, vysoká směnnost je i v ubytování, stravování a pohostinství. Naproti tomu práce na směny se minimálně vyskytuje v profesních, vědeckých a technických činnostech, v odvětví vzdělávání, v sekci peněžnictví a pojišťovnictví a v informačních a komunikačních činnostech. Nízká úroveň směnnosti je i ve velkém sektoru stavebnictví.





Počet a podíl pracujících na směny z počtu zaměstnanců ve věku 15-64 let v odvětvových sekcích CZ-NACE v roce 2016 Ukazatel Zaměstnanci vč. členů produkčních družstev celkem

v tis. z toho pracující na směny v hlavním zaměstnání

v posledních 4 týdnech v tis. v % z počtu zaměstnanců Celkem ve věku 15-64 let 4 167,7 1 207,8 29,0 CZ-NACE sekce z toho: Zemědělství, lesnictví a rybářství A 107,0 19,2 17,9 Těžba a dobývání B 33,9 16,9 49,8 Zpracovatelský průmysl C 1 310,4 536,0 40,9 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla D 45,9 14,7 32,0 Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady E 52,2 7,4 14,1 Stavebnictví F 232,0 12,8 5,5 Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel G 459,9 145,5 31,6 Doprava a skladování H 282,5 106,2 37,6 Ubytování, stravování a pohostinství I 131,5 64,9 49,3 Informační a komunikační činnosti J 109,6 10,2 9,3 Peněžnictví a pojišťovnictví K 84,7 6,2 7,3 Činnosti v oblasti nemovitostí L 16,4 1,1 6,7 Profesní, vědecké a technické činnosti M 145,3 3,6 2,5 Administrativní a podpůrné činnosti N 98,3 31,2 31,7 Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. O 316,9 56,9 17,9 Vzdělávání P 306,4 16,4 5,3 Zdravotní a sociální péče Q 328,4 138,6 42,2 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti R 66,2 13,5 20,4 Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil





Velké rozdíly jsou mezi skupinami zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Jen zřídka pracují ve směnovém režimu řídící pracovníci. Podíl pracujících na směny je nízký i v hlavní třídě specialisté, méně pracují na směny úředníci, ale také techničtí a odborní pracovníci. Naopak na směny pracuje více než polovina zaměstnanců ve službách a prodeji, často pracují na směny také pracovníci obsluhy strojů a zařízení, řemeslníci a opraváři a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Údaje o úrovni směnnosti v hlavních třídách klasifikace zaměstnání tak korespondují s údaji za jednotlivé odvětvové sekce.





Celkový rozsah práce na směny je výrazně ovlivněn především situací ve zpracovatelském průmyslu, ve kterém pracovaly více než dvě pětiny všech zaměstnanců v národním hospodářství, kteří pracují na směny. Pro tuto sekci je charakteristický vysoký podíl mužů. Odvětvová struktura žen zaměstnankyň se vedle vysokého zastoupení zpracovatelského průmyslu vyznačuje i velkým počtem žen pracujících v obchodu a v sekci zdravotní a sociální péče. V těchto dvou odvětvích směnuje více než 40 % zaměstnankyň a v důsledku toho se celková úroveň směnnosti zaměstnaných žen blíží úrovni směnnosti mužů.

Počet a podíl mužů a žen pracujících na směny z celkového počtu zaměstnanců ve věku 15–64 let v odvětvových sekcích CZ-NACE v roce 2016 Odvětvové sekce CZ-NACE Zaměstnanci pracující na směny v hlavním zaměstnání

v posledních 4 týdnech muži ženy v tis. v % z počtu zaměstnanců v odvětví v tis. v % z počtu zaměstnanců v odvětví Celkem ve věku 15-64 let 674,3 30,1 533,6 27,7 CZ-NACE sekce z toho: Zemědělství, lesnictví a rybářství A 10,9 14,4 8,3 26,4 Těžba a dobývání B 16,4 52,5 . 16,8 Zpracovatelský průmysl C 349,9 41,6 186,1 39,7 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla D 14,2 38,8 . 5,3 Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady E 6,9 17,2 . 3,7 Stavebnictví F 12,0 6,0 0,8 2,7 Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel G 36,9 19,2 108,7 40,6 Doprava a skladování H 76,4 38,4 29,8 35,8 Ubytování, stravování a pohostinství I 33,1 60,7 31,8 41,3 Informační a komunikační činnosti J 7,5 10,0 2,7 7,8 Peněžnictví a pojišťovnictví K 2,6 8,0 3,6 6,9 Činnosti v oblasti nemovitostí L . 10,3 . 5,5 Profesní, vědecké a technické činnosti M 2,7 3,9 0,8 1,1 Administrativní a podpůrné činnosti N 19,8 37,1 11,4 25,3 Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. O 51,1 31,9 5,7 3,7 Vzdělávání P 1,4 2,1 15,0 6,2 Zdravotní a sociální péče Q 26,0 41,8 112,6 42,3 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti R 4,8 17,6 8,6 22,4 Vysvětlivky:

. údaj není dostatečně spolehlivý Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil

Velká část pracující populace ve směnovém režimu nepracuje a nepozná řadu problémů, se kterými se běžně směnující pracující musejí potýkat. Komplikace nastávají v případě žen, které musí sladit změnu svého pracovního rytmu se zajištěním chodu domácnosti, zvláště v případě matek s menšími dětmi.

B. Vysoká směnnost mužů a žen ve středním produktivním věku

Nejvyšší podíl pracujících na směny je ve skupině nejmladších zaměstnanců do 25 let, ve které se dostal přes hranici 40 %. Absolutní počet zaměstnanců v této věkové skupině je však podstatně nižší než ve starších věkových skupinách, protože velká část mladých se stále účastní vzdělávacího procesu a přitom je ekonomicky neaktivní.

Počet a podíl zaměstnanců pracujících na směny podle věkových skupin v roce 2016 Věková skupina Pracující na směny v hlavním zaměstnání

v posledních 4 týdnech celkem muži ženy v tis. v % v tis. v % v tis. v % Celkem ve věku 15-64 let 1207,8 29,0 674,3 30,1 533,6 27,7 15 až 19 let 9,5 41,0 5,9 42,4 3,6 38,9 20 až 24 let 101,8 41,1 59,8 40,8 42,0 41,6 25 až 29 let 151,1 32,6 95,1 35,4 56,0 28,6 30 až 34 let 138,3 27,4 84,5 28,4 53,8 26,0 35 až 39 let 166,9 27,2 94,4 28,3 72,6 25,8 40 až 44 let 189,9 28,8 103,2 30,8 86,7 26,8 45 až 49 let 152,8 29,1 73,3 28,5 79,5 29,7 50 až 54 let 135,4 27,6 67,6 28,4 67,8 26,9 55 až 59 let 116,2 27,3 59,0 27,9 57,2 26,7 60 až 64 let 45,9 21,4 31,5 22,8 14,4 19,0 Poznámka:

Po dosažení 65 let podíl směnujících zaměstnanců rapidně klesá. Ve věkové skupině 65 a více let pracovalo na směny 10,3 tis. osob a míra směnnosti zde byla výrazně nižší než v mladších skupinách, a to 14,0 %. Po 25 roce rovněž výrazně klesá směnnost u žen v souvislosti s porodností a následnou mateřskou a rodičovskou dovolenou. Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil

Ve skupině 25–29letých pracovala na směny téměř třetina všech zaměstnanců. V následující věkové skupině 30–34 let činil podíl směnujících v minulém roce 27,4 %. V desetileté skupině 25-34letých převládá absolutní počet i podíl mužů pracujících na směny. To je jednoznačně důsledkem skutečnosti, že velká část žen odchází na mateřskou a rodičovskou dovolenou a při nástupu do zaměstnání hledá takové pracovní uplatnění, které by jí umožnilo pečovat o děti.

Situace se mění ve věku od 35let, kdy se počet a podíl žen pracujících na směny přibližuje úrovni stejných ukazatelů za muže. Ve skupině 45–54letých počet žen pracujících v tomto režimu dokonce absolutně převyšuje počet mužů. Ve skupině nad 55 let se projevuje přetrvávající rozdílná hranice pro odchod do důchodu.

C. V osmi krajích ČR pracuje na směny více než 30 % zaměstnanců

Rozsah směnové práce je v prvé řadě určen charakterem zaměstnání respondentů a odvětvovou příslušností pracoviště. To se bezprostředně odráží i v rozdílech ve výši podílu zaměstnanců pracujících na směny na celkovém počtu zaměstnanců v jednotlivých krajích republiky. V Praze je směnnost bydlících zaměstnanců (20,7 %) podstatně nižší než ve všech ostatních krajích, a to jak u mužů, tak i u žen. Výjimkou je Jihomoravský kraj, ve kterém je směnnost v regionálním pohledu také velmi nízká. To vyplývá ze skutečnosti, že odvětvová (CZ-NACE) a profesní struktura (CZ-ISCO) v Brně je srovnatelná se situací v hlavním městě. V Plzeňském, Moravskoslezském, Pardubickém a Karlovarském kraji pracuje na směny téměř třetina všech zaměstnanců. Nejvyšší směnnost vykazuje dlouhodobě Ústecký kraj, ve kterém je takřka dvojnásobně vyšší než v Praze.

Podíl zaměstnanců pracujících na směny podle krajů v ČR v roce 2016 v % Území, kraj Podíl pracujících na směny v hlavním zaměstnání

v posledních 4 týdnech celkem muži ženy ČR celkem 29,0 30,1 27,7 Hl. m. Praha 20,7 23,2 18,1 Středočeský 31,0 33,0 28,7 Jihočeský 28,0 27,6 28,6 Plzeňský 32,2 31,5 33,1 Karlovarský 31,5 34,9 27,6 Ústecký 39,1 40,8 37,1 Liberecký 30,2 33,3 26,6 Královéhradecký 30,9 34,0 27,5 Pardubický 31,7 33,2 29,8 Vysočina 29,6 25,8 34,4 Jihomoravský 21,7 20,0 23,7 Olomoucký 28,8 28,5 29,1 Zlínský 28,7 28,8 28,6 Moravskoslezský 32,2 35,8 27,8 Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil

D. Podíl zaměstnanců pracujících na směny je v ČR jeden z nejvyšších v rámci celé EU

Rozsah práce na směny je v zemích Evropské unie, obdobně jako v řadě jiných aspektů zaměstnanosti, velmi odlišný. V roce 2016 dosáhl podíl osob pracujících v tomto režimu v rámci EU28 celkem 18,8 % všech zaměstnanců. Podíl žen pracujících na směny je v EU28 o něco nižší než u mužů (17,4 % proti 19,8 % zaměstnanců mužů). Mezistátní rozdíly v úrovni směnnosti jsou přitom u obou pohlaví velké.

Nejvyšší podíl zaměstnanců pracujících na směny vykazuje Chorvatsko, dále pak Slovinsko, Polsko a Slovensko. Směnnost v naší republice dosáhla páté nejvyšší hodnoty ze všech členských zemí EU. Ve většině zemí (celkem 16) byl podíl pracujících na směny nižší než 20 % všech zaměstnanců. O velikosti rozdílu v uplatnění práce na směny svědčí skutečnost, že země jako jsou Chorvatsko či Slovinsko mají více než pětkrát vyšší úroveň směnnosti, než je tomu ve Francii. Velmi málo je tato práce rozšířena i v Belgii a Dánsku.

*****

Práce na směny je v České republice hojně využívána. Přináší přitom velké nároky na sladění tohoto pracovního režimu s osobním životem respondentů. Práce na směny se totiž u řady z nich neomezuje jen na pracovní dny, ale v mnoha případech respondenti pracují i ve dnech pracovního volna, v sobotu nebo neděli. Řada osob ve středním věku zajišťuje i péči o generaci svých rodičů.

Je nutné vzít v úvahu výši mezd a platů zaměstnanců, zejména žen. Průměrné mzdy v odvětvích s vyšší směnností jsou totiž nízké ve srovnání s odvětvími s nejvyšší úrovní výdělků, kde je podíl pracujících na směny naopak velmi malý. V odvětvích s vysokou směnností je navíc absolutní rozdíl v úrovni průměrných mezd a platů mezi muži a ženami jeden z nejvyšších.

Hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle odvětví a pohlaví Odvětví

podle CZ-NACE Kód

CZ-NACE Průměrná mzda v Kč Average earnings (CZK) celkem muži ženy Total Men Women A-S Celkem 01-96 29061 32134 25283 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 01-03 23609 25061 20684 B Těžba a dobývání 05-09 33460 34132 28731 C Zpracovatelský průmysl 10-33 29382 32351 23765 D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 35 42675 44300 37279 E Zásobování vodou, činnosti související s odpady 36-39 26878 27353 25257 B-E Průmysl celkem 05-39 29695 32496 24083 F Stavebnictví 41-43 26199 26800 22985 G Obchod, opravy motorových vozidel 45-47 26889 31322 22947 H Doprava a skladování 49-53 26963 27481 25605 I Ubytování, stravování a pohostinství 55-56 16453 17038 15968 J Informační a komunikační činnosti 58-63 51525 57063 38010 K Peněžnictví a pojišťovnictví 64-66 52158 68523 41247 L Činnosti v oblasti nemovitostí 68 24834 25708 23950 M Profesní, vědecké a technické činnosti 69-75 35065 39655 29481 N Administrativní a podpůrné činnosti 77-82 19738 20504 18777 O Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení 84 31765 33831 29715 P Vzdělávání 85 28207 34794 26219 Q Zdravotní a sociální péče 86-88 29098 38076 26935 R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 90-93 24229 26123 22510 S Ostatní činnosti 94-96 22765 27705 19208 Zdroj: ČSÚ, publikace Struktura mezd zaměstnanců v roce 2016 (Kód: 110026-17)

