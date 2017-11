Bank of England sazby sice zvýšila, ale libru zklamala

Britská centrální banka na listopadovém zasedání rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 25 bodů na 0,5 procenta. Tento výsledek se čekal. Jde o první nárůst sazeb za více než deset let, ale další zřejmě přijde až po delší přestávce. Rétorika BoE už není tak jestřábí jako minule a vracejí se do ní obavy z brexitu. Rozhodnutí o sazbách nebylo jednomyslné. Libra na zprávy z BoE reagovala oslabením, výnosy britských giltů klesají.



Jinak velmi důležité statistiky z amerického z trhu práce budou dnes odpoledne zveřejněny trochu ve stínu předchozích událostí (jmenování nového šéfa Fedu a daňové reformy). Lze čekat velmi silný přírůstek nových míst, což můžeme považovat za kompenzaci slabého září (kdy řádily hurikány). Zajímavé však mohou být především mzdové údaje - pokud přijde pozitivní překvapení, dolar by z toho mohl lehce profitovat.