Ranní glosa: Koruna po zvýšení sazeb oslabila, proč?

Česká národní banka zvýšila sazby, jak slíbila, a koruna v reakci oslabila ke 25,70 EUR/CZK. Jaký je důvod, a jsou ztráty trvalé?



Hlavním důvodem je oficiální prognóza ČNB, která sice narýsovala vyšší růst i inflaci (oproti srpnu), ale výhled na sazby zůstává nezměněný. To není velké překvapení v horizontu 2 let, kde nebylo moc důvodů zvyšovat “konečný” cíl pro sazby na 2 %. Trochu překvapivé jsou ale velice vlažné sázky na růst sazeb v nejbližších kvartálech. Část trhu bezesporu věřila, že nová prognóza růst sazeb urychlí… Nestalo se tak a prognóza implikuje další zvýšení sazeb až v druhé polovině příštího roku. I proto asi někteří investoři včera z koruny opatrně “vyskakovali”.





Guvernér sice mluvil o tom, že bankovní rada vidí nadále (vzhledem k prognóze) spíše pro-inflační rizika a nevyloučil tedy růst sazeb v prosinci. To by se ovšem některé z pro-inflačních rizik muselo naplňovat. Ekonomický vývoj nebo kurz koruny by se jednoduše musely odchýlit od prognózy. Do prosince připadá v úvahu snad jen slabší kurz koruny . Pohyb o 10 haléřů ale asi centrálním bankéřům stačit nebude. Po příští prognóze (únor) ostatně budeme moudřejší, protože ČNB začne zveřejňovat kurz koruny , na kterém je postavená aktuální prognóza i predikovaný růst sazeb…